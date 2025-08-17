Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες – Η παρεξήγηση για μια γυναίκα

Άγριο επίθεση δέχθηκε ένας 18χρονος τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, έξω από γνωστό νυχτερινό κλαμπ στις Σπέτσες, μετά από παρεξήγηση που, σύμφωνα με μαρτυρίες, σχετιζόταν με γυναίκα.

Οι εμπλεκόμενες παρέες φαίνεται ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους, ωστόσο η ένταση κορυφώθηκε και ο καβγάς κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό του νεαρού.

Κάταγμα στη γνάθο

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, διερχόμενος αστυνομικός προσπάθησε να παρέμβει, όμως ο φερόμενος δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σπετσών συνοδεία αστυνομικών, όπου οι γιατροί εντόπισαν ράγισμα στη γνάθο. Παρά τα ευρήματα, ο 18χρονος δεν υπέβαλε μήνυση.

Το επόμενο πρωί ταξίδεψε μόνος του με πλοίο προς Αθήνα και απευθύνθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα στη γνάθο, προβλήματα στην ακοή του δεξιού αυτιού, καθώς και εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις και εισήχθη για νοσηλεία.

Μήνυση από τον πατέρα του

Η μήνυση υποβλήθηκε τελικά από τον πατέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να κινηθεί η ποινική διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία των Σπετσών είχε καταφέρει να εντοπίσει μέσω στίγματος το κινητό του φερόμενου δράστη σε παραλία εκτός νησιού, χωρίς όμως να προχωρήσει σε ενέργειες, καθώς δεν υπήρχε καταγγελία από το θύμα την δεδομένη χρονική στιγμή.

Η δικογραφία έχει ήδη σταλεί στον εισαγγελέα με τον χαρακτηρισμό «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία θα αποσαφηνίσει πώς προκλήθηκαν τα τραύματα και εάν θα μπορούσαν να αποβούν θανατηφόρα. Τα συμπεράσματα αυτά θα καθορίσουν και την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.