science
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 21:18
Φωτιά σε πτήση από Κέρκυρα με 250 επιβάτες - Προσγειώθηκε Ιταλία (βίντεο)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο
SARS-CoV-2 16 Αυγούστου 2025 | 20:30

Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο

Τα ενημερωμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου - και τα άτομα που δεν θεωρούνται υψηλού κινδύνου μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται και πάλι, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα του ιού και, μάλιστα, λίγο πριν τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία σε όλο τον κόσμο.

Αλλά αυτή η αύξηση συνοδεύεται από μια επιπλέον αβεβαιότητα, τονίζει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, καθώς δεν είναι σαφές πότε και ποιοι θα μπορούν να λάβουν τα ενημερωμένα εμβόλια αυτό το φθινόπωρο.

Ο Daniel R. Kuritzkes, επικεφαλής του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων στο Brigham and Women’s Hospital της Βοστώνης, δήλωσε ότι η τρέχουσα αύξηση των κρουσμάτων μοιάζει με τις εποχιακές αυξήσεις των προηγούμενων ετών και δεν οδηγεί σε αύξηση των σοβαρών περιπτώσεων.

Αυτός είναι ο νέος ρυθμός των κυμάτων κορονοϊού. Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν – μερικοί αισθάνονται άσχημα – ειδικά μετά την επιστροφή τους από διακοπές και συνέδρια. Οι περισσότεροι πιθανότατα δεν θα γνωρίζουν καν ότι είναι κορονοϊός, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να είναι αδιακρίτως παρόμοια με αυτά του κρυολογήματος ή άλλων αναπνευστικών ιών.

Ωστόσο, τα νοσοκομεία δεν κατακλύζονται πλέον από ασθενείς, επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο να καταπολεμήσει τον ιό πέντε χρόνια μετά την εμφάνισή του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Kuritzkes και άλλοι ειδικοί στον τομέα της ιατρικής και της δημόσιας υγείας ανησυχούν ότι οι καθυστερήσεις και η σύγχυση γύρω από τα εμβόλια θα περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτά σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο: ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή έγκυες γυναίκες.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Ανοδική τάση στα κρούσματα κορονοϊού παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας, αλλά όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική έξαρση ανάλογη με αυτή που καταγράφονταν τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Η νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον, με την ονομασία «Νimbus» «φαίνεται ότι επικρατεί έναντι των υπόλοιπων υποπαραλλαγών που κυκλοφορούν αυτή τη χρονική περίοδο», εξήγησε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Ιούλιο.

Ο ίδιος σημείωσε πως «φαίνεται ότι ναι μεν υπάρχει μία μικρή αύξηση στα κρούσματα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις μεγάλες εξάρσεις που βλέπαμε μέσα στο καλοκαίρι».

Το ECDC προειδοποιεί για ενδεχόμενη αύξηση των λοιμώξεων

Όσο και αν ο κορονοϊός μοιάζει να έχει ξεχαστεί, πάντως, οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των λοιμώξεων τους επόμενους μήνες, εν μέσω της εξάπλωσης της νέας υποπαραλλαγής.

Ο Ajibola Omokanye, εμπειρογνώμονας του ECDC για τους ιούς του αναπνευστικού συστήματος δήλωσε στην DW ότι αν και η υποπαραλλαγή μοιάζει να ακολουθεί ένα αρκετά προβλέψιμο μοντέλο, οι «επιστήμονες παραμένουμε σε εγρήγορση».

Ο χειμώνας 2024-2025 στο βόρειο ημισφαίριο έχει δώσει σε ειδικούς όπως ο Omokanye ένα καλό λόγο για να είναι προσεκτικοί.

Η ανοσία του πληθυσμού έναντι του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί τον COVID-19, είναι μειωμένη στην Ευρώπη, πιθανώς λόγω των λιγότερων κρουσμάτων κορονοϊού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ως αποτέλεσμα, ο Omokanye μίλησε για αύξηση των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού – κάτι που μπορεί να σημαίνει αύξηση των σοβαρών μολύνσεων και των νοσηλειών.

Ο SARS-CoV-2 γίνεται όλο και πιο ενδημικός στις κοινότητες, αλλά «εξακολουθεί να μην είναι ένας εποχικός ιός», επισήμανε ο εμπειρογνώμονας του ECDC.

Ποιες είναι οι τελευταίες παραλλαγές;

Ο κορονοϊός εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να γίνεται πιο μεταδοτικός ή πιο ικανός να ξεπερνά τις πρώτες γραμμές άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος που εμποδίζουν τις λοιμώξεις.

Η τρέχουσα κυρίαρχη παραλλαγή – πέρα από τη «Nimbus» – με την ανεπίσημη ονομασία… «Frankenstein», ονομάζεται «Stratus» και είναι γνωστή επιστημονικά ως XFG. Η XFG είναι, επίσης, παραλλαγή της Όμικρον, που κυριάρχησε τον χειμώνα του 2023-2024.

Τον Ιούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε ως «παραλλαγή υπό παρακολούθηση» την Stratus και ζήτησε τη βοήθεια των υγειονομικών αρχών ανά την υφήλιο, ώστε να παρακολουθούν την παραλλαγή λόγω της ταχείας εξάπλωσής της σε διάφορες χώρες και τις πιθανές επιπλοκές για τη δημόσια υγεία.

Αν και αξιολογεί τον συνολικό κίνδυνο της Stratus ως χαμηλό, ο ΠΟΥ δήλωσε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραλλαγή έχει σημαντικό πλεονέκτημα ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλα στελέχη, καθώς αντιπροσωπεύει πλέον το 22% των κρουσμάτων που καταγράφονται παγκοσμίως.

Και αυτό, την ώρα που η άλλη παραλλαγή της Όμικρον, η «Nimbus», κυκλοφορεί στο βόρειο ημισφαίριο αυξάνοντας τα κρούσματα του κορονοϊού στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πώς μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους άλλους από τον κορονοϊό;

Οι ειδικοί της δημόσιας υγείας λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από τον κοροναϊό είναι να είστε ενημερωμένοι για τα εμβόλια.

Η σύνθεση του εμβολίου για το 2024-2025 είναι ακόμα διαθέσιμη. Ωστόσο, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να το βρείτε, καθώς ορισμένοι γιατροί και φαρμακεία μπορεί να έχουν αποφασίσει να μην ανανεώσουν τα αποθέματά τους, περιμένοντας την άφιξη της νέας έκδοσης.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν δύο δόσεις εμβολίου για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή με ανοσοκαταστολή.

Ο πρωταρχικός σκοπός του εμβολιασμού είναι η μείωση του κινδύνου σοβαρής νόσου, νοσηλείας και θανάτου. Για όσους επιθυμούν να αποφύγουν εντελώς τις λοιμώξεις, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση χειρουργικών μασκών ή μασκών KN95/N95, την αποφυγή συνωστισμένων εσωτερικών χώρων και τον αερισμό των δωματίων.

Για όσους μολυνθούν, η οδηγία για την επανέναρξη των κανονικών δραστηριοτήτων είναι να περιμένουν μέχρι να βελτιωθούν τα συμπτώματά τους και να μην έχουν πυρετό για 24 ώρες, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουν προφυλάξεις για επιπλέον πέντε ημέρες, όπως κοινωνική αποστασιοποίηση και η χρήση μάσκας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντάλλαξε δώρα με την Ίντερ, στο πλαίσιο της σπουδαίας φιλικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ

LIVE: Μπολόνια – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το μεγάλο φιλικό ματς Μπολόνια – ΟΦΗ. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συνελήφθη ΑμεΑ οπαδός της Λίβερπουλ για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο (vid)

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Σεμένιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 16.08.25

Φωτιά στον κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με 250 επιβάτες – Βίντεο ντοκουμέντο

Το αεροπλάνο απογειώθηκε με προορισμό το Ντίσελντορφ και μετά από λίγη ώρα έπιασε φωτιά ο ένας από τους δύο κινητήρες - Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντεζι της Ιταλίας

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός

LIVE: Ίντερ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση Ίντερ – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος

LIVE: Λάτσιο – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη σπουδαία φιλική αναμέτρηση της Λάτσιο με τον Ατρόμητο. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσε μάχη για να σώσουν τους εγκλωβισμένους και να μην επεκταθεί η φωτιά στην πολυκατοικία - Το διαμέρισμα στην Καλαμαριά κάηκε ολοσχερώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι
Σχέδιο διευθέτησης 16.08.25 Upd: 21:54

Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι θα πάνε «μόνο με επίσημη πρόσκληση».

Σύνταξη
LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.08.25

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο