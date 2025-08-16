Ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα κορονοϊού είναι εδώ, αλλά το μέλλον των εμβολίων είναι αβέβαιο

Τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται και πάλι, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καλοκαιρινό κύμα του ιού και, μάλιστα, λίγο πριν τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία σε όλο τον κόσμο.

Αλλά αυτή η αύξηση συνοδεύεται από μια επιπλέον αβεβαιότητα, τονίζει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, καθώς δεν είναι σαφές πότε και ποιοι θα μπορούν να λάβουν τα ενημερωμένα εμβόλια αυτό το φθινόπωρο.

Ο Daniel R. Kuritzkes, επικεφαλής του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων στο Brigham and Women’s Hospital της Βοστώνης, δήλωσε ότι η τρέχουσα αύξηση των κρουσμάτων μοιάζει με τις εποχιακές αυξήσεις των προηγούμενων ετών και δεν οδηγεί σε αύξηση των σοβαρών περιπτώσεων.

Αυτός είναι ο νέος ρυθμός των κυμάτων κορονοϊού. Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν – μερικοί αισθάνονται άσχημα – ειδικά μετά την επιστροφή τους από διακοπές και συνέδρια. Οι περισσότεροι πιθανότατα δεν θα γνωρίζουν καν ότι είναι κορονοϊός, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να είναι αδιακρίτως παρόμοια με αυτά του κρυολογήματος ή άλλων αναπνευστικών ιών.

Ωστόσο, τα νοσοκομεία δεν κατακλύζονται πλέον από ασθενείς, επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο να καταπολεμήσει τον ιό πέντε χρόνια μετά την εμφάνισή του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Kuritzkes και άλλοι ειδικοί στον τομέα της ιατρικής και της δημόσιας υγείας ανησυχούν ότι οι καθυστερήσεις και η σύγχυση γύρω από τα εμβόλια θα περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτά σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο: ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή έγκυες γυναίκες.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Ανοδική τάση στα κρούσματα κορονοϊού παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας, αλλά όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική έξαρση ανάλογη με αυτή που καταγράφονταν τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Η νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον, με την ονομασία «Νimbus» «φαίνεται ότι επικρατεί έναντι των υπόλοιπων υποπαραλλαγών που κυκλοφορούν αυτή τη χρονική περίοδο», εξήγησε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Ιούλιο.

Ο ίδιος σημείωσε πως «φαίνεται ότι ναι μεν υπάρχει μία μικρή αύξηση στα κρούσματα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις μεγάλες εξάρσεις που βλέπαμε μέσα στο καλοκαίρι».

Το ECDC προειδοποιεί για ενδεχόμενη αύξηση των λοιμώξεων

Όσο και αν ο κορονοϊός μοιάζει να έχει ξεχαστεί, πάντως, οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση των λοιμώξεων τους επόμενους μήνες, εν μέσω της εξάπλωσης της νέας υποπαραλλαγής.

Ο Ajibola Omokanye, εμπειρογνώμονας του ECDC για τους ιούς του αναπνευστικού συστήματος δήλωσε στην DW ότι αν και η υποπαραλλαγή μοιάζει να ακολουθεί ένα αρκετά προβλέψιμο μοντέλο, οι «επιστήμονες παραμένουμε σε εγρήγορση».

Ο χειμώνας 2024-2025 στο βόρειο ημισφαίριο έχει δώσει σε ειδικούς όπως ο Omokanye ένα καλό λόγο για να είναι προσεκτικοί.

Η ανοσία του πληθυσμού έναντι του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί τον COVID-19, είναι μειωμένη στην Ευρώπη, πιθανώς λόγω των λιγότερων κρουσμάτων κορονοϊού κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ως αποτέλεσμα, ο Omokanye μίλησε για αύξηση των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού – κάτι που μπορεί να σημαίνει αύξηση των σοβαρών μολύνσεων και των νοσηλειών.

Ο SARS-CoV-2 γίνεται όλο και πιο ενδημικός στις κοινότητες, αλλά «εξακολουθεί να μην είναι ένας εποχικός ιός», επισήμανε ο εμπειρογνώμονας του ECDC.

Ποιες είναι οι τελευταίες παραλλαγές;

Ο κορονοϊός εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να γίνεται πιο μεταδοτικός ή πιο ικανός να ξεπερνά τις πρώτες γραμμές άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος που εμποδίζουν τις λοιμώξεις.

Η τρέχουσα κυρίαρχη παραλλαγή – πέρα από τη «Nimbus» – με την ανεπίσημη ονομασία… «Frankenstein», ονομάζεται «Stratus» και είναι γνωστή επιστημονικά ως XFG. Η XFG είναι, επίσης, παραλλαγή της Όμικρον, που κυριάρχησε τον χειμώνα του 2023-2024.

Τον Ιούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε ως «παραλλαγή υπό παρακολούθηση» την Stratus και ζήτησε τη βοήθεια των υγειονομικών αρχών ανά την υφήλιο, ώστε να παρακολουθούν την παραλλαγή λόγω της ταχείας εξάπλωσής της σε διάφορες χώρες και τις πιθανές επιπλοκές για τη δημόσια υγεία.

Αν και αξιολογεί τον συνολικό κίνδυνο της Stratus ως χαμηλό, ο ΠΟΥ δήλωσε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραλλαγή έχει σημαντικό πλεονέκτημα ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλα στελέχη, καθώς αντιπροσωπεύει πλέον το 22% των κρουσμάτων που καταγράφονται παγκοσμίως.

Και αυτό, την ώρα που η άλλη παραλλαγή της Όμικρον, η «Nimbus», κυκλοφορεί στο βόρειο ημισφαίριο αυξάνοντας τα κρούσματα του κορονοϊού στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πώς μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους άλλους από τον κορονοϊό;

Οι ειδικοί της δημόσιας υγείας λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από τον κοροναϊό είναι να είστε ενημερωμένοι για τα εμβόλια.

Η σύνθεση του εμβολίου για το 2024-2025 είναι ακόμα διαθέσιμη. Ωστόσο, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να το βρείτε, καθώς ορισμένοι γιατροί και φαρμακεία μπορεί να έχουν αποφασίσει να μην ανανεώσουν τα αποθέματά τους, περιμένοντας την άφιξη της νέας έκδοσης.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν δύο δόσεις εμβολίου για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή με ανοσοκαταστολή.

Ο πρωταρχικός σκοπός του εμβολιασμού είναι η μείωση του κινδύνου σοβαρής νόσου, νοσηλείας και θανάτου. Για όσους επιθυμούν να αποφύγουν εντελώς τις λοιμώξεις, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση χειρουργικών μασκών ή μασκών KN95/N95, την αποφυγή συνωστισμένων εσωτερικών χώρων και τον αερισμό των δωματίων.

Για όσους μολυνθούν, η οδηγία για την επανέναρξη των κανονικών δραστηριοτήτων είναι να περιμένουν μέχρι να βελτιωθούν τα συμπτώματά τους και να μην έχουν πυρετό για 24 ώρες, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουν προφυλάξεις για επιπλέον πέντε ημέρες, όπως κοινωνική αποστασιοποίηση και η χρήση μάσκας.