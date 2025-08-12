Νέες πληροφορίες από την Ισπανία για Γιοκουμπάιτις – «Κλεισμένη η μεταγραφή»

Ως «τελειωμένη» θα πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Ρόκας Γιοκουμπάιτις στη Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ρομπέρτο Ανίδος.

Σε ρεπορτάζ του στο «Piratas del Basket» αναφέρει πως ο Λιθουανός γκαρντ αποχώρησε από το Ισραήλ για να ενταχθεί στο γερμανικό σύλλογο, που ενισχύεται σημαντικά στην περιφέρεια.

Επιβεβαιώνεται για Γιοκουμπάιτις στο εξωτερικό

«Ο Λιθουανός πόιντ γκαρντ έβαλε τέλος στη θητεία του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για να ενταχθεί στην Μπάγερν Μονάχου. Η αποχώρησή του, που επιβεβαιώθηκε ήδη από τον ισραηλινό σύλλογο, αποτελεί σημαντική αλλαγή στο ρόστερ ενόψει της σεζόν 2025-26. Για την Μπάγερν, η μεταγραφή του Γιοκουμπάιτις αποτελεί σημαντική ενίσχυση στη θέση του πόιντ γκαρντ, καθώς προσφέρει εμπειρία και ένα πολυδιάστατο προφίλ, ικανό να οργανώσει και να σκοράρει με αποτελεσματικότητα», αναφέρει στην ιστοσελίδα «Piratas del Basket» ο Ανίδος.

Παράλληλα, και το Solobasket θεωρεί δεδομένη τη μεταγραφή του Γιοκουμπάιτις στη Μπάγερν Μονάχου.

«Εδώ και καιρό, ο προορισμός του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα έμοιαζε να είναι η Γερμανία. Ήταν γνωστό πως οι δρόμοι του Ρόκας Γιοκουμπάιτις και της Μπάγερν Μονάχου θα συναντιούνταν. Αν και η συμφωνία του με τον γερμανικό σύλλογο έμοιαζε ολοκληρωμένη, η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν είχε ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας. Ο ίδιος ο παίκτης είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες ότι το θέμα ήταν κοντά στη διευθέτηση, και τελικά έτσι έγινε», αναφέρει ο Ούγκο Φερνάντεθ Πριέτο και συμπληρώνει:

«Μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού συλλόγου, έχει πλέον το ελεύθερο να φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Για τον βαυαρικό σύλλογο, αυτή είναι μια νέα ευκαιρία ώστε ο Γιοκουμπάιτις, που θεωρούνταν ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της EuroLeague όταν υπέγραψε με την Μπαρτσελόνα, να κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά».