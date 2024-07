«Επιστρέφει στην Ζαλγκίρις ο Γιοκουμπάιτις» (pic)

Πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει πολύ σημαντική κίνηση είναι η Ζάλγκιρις Κάουνας, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις θα φορέσει ξανά τα πράσινα ύστερα από τρία χρόνια.

Όπως τονίζει ο Ντονάτας Ούρμπονας, ο Λιθουανός γκαρντ μπορεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 με την Μπαρτσελόνα, όμως αναμένεται να αποχωρήσει.

Ο λόγος είναι πως οι Καταλανοί απέκτησαν τον Χουάν Νούνιεζ από την Ουλμ, πληρώνοντας μάλιστα και 400 χιλιάδες ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα δικαιώματά του στην Ισπανία.

Έτσι ο Γιοκουμπάιτις ύστερα από τρία χρόνια είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει ξανά στη Ζάλγκιρις και να ενισχύσει την περιφέρεια του Αντρέα Τρινκιέρι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

