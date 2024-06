Τέλος από την Παρτίζαν ο Σμάιλαγκιτς – Οδεύει προς Ζάλγκιρις (pic)

Παρελθόν από την Παρτίζαν Βελιγραδίου αποτελεί ο Άλεν Σμάιλαγκιτς, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν πως δεν θα συνεχίσουν μαζί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Σέρβος φόργουορντ πάντως δεν θα μείνει για πολύ χωρίς ομάδα αφού έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που είναι η Ζάλγκιρις Κάουνας.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Ντονάτας Ούρμπονας ο Σμάιλαγκιτς θα υπογράψει για δύο χρόνια με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, παραμένοντας έτσι στη Euroleague.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Σέρβος μέτρησε με τον σύλλογο του Βελιγραδίου 5,5 πόντους και 2,2 ριμπάουντ σε 16′ συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 31 αγώνων.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 27, 2024