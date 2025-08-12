«Τρομοκράτες με κάμερες». Έτσι χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τους νεκρούς δημοσιογράφους του Al-Jazeera, τους οποίους προηγουμένως οι εκπρόσωποι του Ισραήλ είχαν παραδεχτεί ότι τους εκτέλεσαν.

Μόνο που με αυτό τον τρόπο, άθελά του ίσως, κατάφερε να πει και μια μεγάλη αλήθεια για το τι είναι η δημοσιογραφία όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν όντως τη δουλειά τους.

Από μια άποψη, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ουσιαστικά μια προσβολή νεκρών.

Μια αναδρομική «κατασκευή» μιας κατηγορίας και ένας στιγματισμός για να δικαιολογηθεί μία ακόμη πράξη βαναυσότητας, μια κρατική δολοφονία.

Γιατί προφανώς και οι δημοσιογράφοι, ακόμη και όταν παίρνουν θέση δεν είναι τρομοκράτες.

Το ακριβώς αντίθετο είναι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν μέσα στη Γάζα: είναι αυτοί που καταγράφουν τη βία και την καταστροφή και βοηθούν όλους εμάς να αποκτήσουμε γνώση και να σχηματίσουμε γνώμη.

Σε τελική ανάλυση, ο λόγος που στοχοποιήθηκαν και εκτελέστηκαν οι συνάδελφοι στη Γάζα ήταν ακριβώς για να μην μεταδίδουν αυτά που γίνονται εκεί, αλλά και αυτά που θα γίνουν τώρα που το Ισραήλ σχεδιάζει νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση.

Όμως, την ίδια στιγμή αυτός ο χαρακτηρισμός κατορθώνει και λέει μια αλήθεια. Γιατί, εάν το σκεφτούμε, όταν έχουμε να κάνουμε με πραγματική έντιμη δημοσιογραφία, αυτή που όντως λέει την αλήθεια και αποκαλύπτει τα «κακώς κείμενα», τότε ναι στα μάτια των εκπροσώπων της εξουσίας οι δημοσιογράφοι όντως μπορεί να φαντάζουν «τρομοκράτες με κάμερες» (ή με πληκτρολόγια, ή με μικρόφωνα), δηλαδή μπορεί να φαντάζουν μια πραγματική απειλή.

Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι η αυθεντική δημοσιογραφία οφείλει να είναι ενοχλητική, ενίοτε και απειλή για τους εκπροσώπους της εξουσίας. Κάτι που σημαίνει πως όταν η δημοσιογραφία δεν αντιμετωπίζεται ούτε ως απειλή ούτε καν ως ενόχληση, τότε μάλλον δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή, απλώς μεταδίδει πληροφορία -ενίοτε απόλυτα ελεγχόμενη και κατασκευασμένη- και όχι είδηση, έρευνα ή αποκάλυψη.

Και βέβαια η αυθεντική δημοσιογραφία, σαν κι αυτή των συναδέλφων στη Γάζα έχει πραγματικό κίνδυνο και ενίοτε βαρύ τίμημα. Γιατί ενίοτε κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν με τη ζωή τους την προσπάθεια να έχουμε εμείς πλήρη ενημέρωση. Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη τους, είναι ακριβώς να θυμηθούμε τι σημαίνει αληθινή δημοσιογραφία.