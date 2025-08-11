Επιστολή Ν. Παπανδρέου προς Κάλας και Κόστα: Σταματήστε τον πόλεμο και τον λιμό στη Γάζα
«Έχουμε τόσο ηθικό καθήκον όσο και στρατηγικό συμφέρον να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση», τονίζει στην επιστολή του ο Νίκος Παπανδρέου
Τη λήψη άμεσων μέτρων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την αντιμετώπιση του λιμού, που πλήττει τους Παλαιστίνιους ζητά ο Νίκος Παπανδρέου με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.
«Παρά την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση και τις συνθήκες λιμού στη Γάζα – και παρά τις συγκλονιστικές εικόνες υποσιτισμένων παιδιών και πολιτών, οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια – δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών του πληθυσμού.
Οι σχεδιαζόμενες ενέργειες ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν μαζικό εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Αυτό το σενάριο έχει σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα, με ιδιαίτερη πίεση στα γειτονικά αραβικά κράτη.», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
Ο Νίκος Παπανδρέου ζητά με την επιστολή του «την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, την εξασφάλιση επείγουσας και απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της πείνας και της έλλειψης ιατρικών προμηθειών στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων».
«Έχουμε τόσο ηθικό καθήκον όσο και στρατηγικό συμφέρον να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση», καταλήγει η επιστολή του κ. Παπανδρέου.
- Η Φούλαμ έκανε νέα πρόταση στην Σαχτάρ για Κέβιν – Πόσα χρήματα ζητάνε οι Ουκρανοί
- Θεσσαλονίκη: 17χρονος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό
- Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
- Ο Νέιπιερ, ο Σανλί και ένας πρώην ερυθρόλευκος: Ποιοι παίκτες κυκλοφορούν ελεύθεροι στη Euroleague (vids)
- Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
- Σλοτ: «Δεχόμαστε αρκετά γκολ και χρειαζόμαστε μια μικρή προσαρμογή αμυντικά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις