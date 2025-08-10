Χρυσό μετάλλιο στην σφαιροβολία για τη Ραφαηλίδου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20

Η Μαρία Ραφαηλίδου χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Ευρώπης στην σφαιροβολία με βολή στα 16,16 μέτρα.

Η 18χρονη αθλήτρια μπήκε στον αγώνα για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και έκανε αυτό που έπρεπε για να το πετύχει.

Ο αγώνας της Ραφαηλίδου

Με 15,58 μ. στην πρώτη της προσπάθεια μπήκε από νωρίς στο κυνήγι του μεταλλίου αποβάλλοντας οποιοδήποτε άγχος και αμφισβήτηση για την έκβαση του αγώνα. Η νεαρή, όμως, δεν έμεινε εκεί, αφού συνέχισε με 15,28 μ. και στη τρίτη βολή σκαρφάλωσε στην κορυφή με 16,16 μέτρα.

Η Ραφαηλίδου μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18 αναρριχήθηκε στην κορυφή και στην κατηγορία Κ20. Το σημερινό είναι το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο αγώνισμα της σφαιροβολίας γυναικών, καθώς μέχρι σήμερα η καλύτερη παρουσία ήταν η τέταρτη θέση της Σοφίας Ορφανιώτου με 15,97 μέτρα.