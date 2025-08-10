Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Απίστευτο και συνάμα θλιβερό συμβάν στην πυγμαχία καθώς οι Ιάπωνες πυγμάχοι Σιγκετόσι Κοτάρι και Χιρομάσα Ουρακάβα έχασαν τη ζωή τους μετά από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις που υπέστησαν ενώ αγωνίζονταν στο ίδιο τουρνουά («Korakuen Hall» του Τόκυο), σε διαφορετικούς αγώνες. Αμφότεροι ήταν 28 ετών.

Ο Κοτάρι είχε καταρρεύσει μετά από έναν αγώνα 12 γύρων εναντίον του Γιαμάτο Χάτα και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο για την αντιμετώπιση ενός υποσκληρίδιου αιματώματος (κατά το οποίο συσσωρεύεται αίμα μεταξύ του κρανίου και του εγκεφάλου), ανακοινώθηκε την Παρασκευή (6/8) ότι τελικά δεν τα κατάφερε και πέθανε.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Σιγκετόσι Κοτάρι», έγραψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πυγμαχίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε: «Ο κόσμος της πυγμαχίας θρηνεί τον τραγικό θάνατο του Ιάπωνα μαχητή Shigetoshi Kotari, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια του αγώνα τίτλου στις 2 Αυγούστου. Ένας πολεμιστής στο ρινγκ. Ένας μαχητής στο πνεύμα. Έφυγε πολύ νωρίς. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του, την ομάδα του και ολόκληρη την ιαπωνική κοινότητα της πυγμαχίας».

Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊 The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight. A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon. Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

Ο Ουρακάβα και αυτός 28 ετών, πέθανε το Σάββατο (9/8) μετά από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη στην ήττα του με νοκ άουτ από τον Γιόχι Σαίτο. Ο άτυχος πυγμάχος υποβλήθηκε επίσης σε κρανιοτομή για την αντιμετώπιση ενός ανάλογου αιματώματος, ωστόσο ούτε αυτός κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή…

«Η WBO θρηνεί τον θάνατο του Ιάπωνα πυγμάχου Χιρομάσα Ουρακάβα, ο οποίος υπέκυψε τραγικά στα τραύματά του κατά τη διάρκεια του αγώνα του εναντίον του Yoji Saito στις 2 Αυγούστου στο Korakuen Hall στο Τόκιο», ανακοίνωσε η WBO το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή η σπαρακτική είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Σιγκετόσι Κοτάρι, ο οποίος πέθανε από τραύματα που υπέστη στον αγώνα του στην ίδια κάρτα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και την ιαπωνική πυγμαχική κοινότητα σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo. This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Τσουγιόσι Γιασουκόσι, γενικός γραμματέας της Γιαπωνέζικης Επιτροπής Πυγμαχίας, δήλωσε πως ήταν πιθανότατα «η πρώτη φορά στην Ιαπωνία που δύο πυγμάχοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο μετά από τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης».

Παράλληλα η η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι όλοι οι αγώνες της διοργανωσης θα διαρκούν πλέον 10 γύρους αντί για 12.