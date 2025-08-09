Crash test για την Εθνική απέναντι στη Σερβία
Η Εθνική μας ομάδα, αντιμετωπίζει τη Σερβία σε ένα πολύ δυνατό φιλικό στην Κύπρο, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί.
Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία σε φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στην Κύπρο (9/8, 20.30) σε ένα ματς που δεν θα έχει στη σύνθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Το σημερινό παιχνίδι, όπως και εκείνο με το Ισραήλ (10/8, 20:30) που ακολουθεί θα φιλοξενηθούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου θα γίνουν οι αγώνες της γαλανόλευκης στον όμιλό της στο μεγάλο ραντεβού Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
Η Εθνική έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στη Μεγαλόνησο, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μπει από βδομάδα σε φουλ πρόγραμμα, αλλά και τους τραυματίες Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη. Αντιθέτως, για τους Σέρβους θα είναι διαθέσιμος ο Νίκολα Γιόκιτς.
Η αποστολή για την Εθνική
Οι 16 παίκτες της αποστολής: Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Λιοτόπουλος, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης, Κ. Αντετοκούνμπο.
Από την άλλη η Σερβία θα έχει κανονικά όλους τους σταρ της, καθώς αναμένεται να αγωνιστούν τόσο ο Βασίλιε Μίτσιτς και ο Μπογκντάνοβιτς, όσο και ο Νίκολα Γιόκιτς.
