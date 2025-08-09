Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Κώστα Γείτονα, Σταυρούλα

Έντονο αποτύπωμα στην κοινωνική προσφορά και τη δημόσια ζωή της Αθήνας είχε αφήσει η Σταυρούλα (Βούλα) Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Ήταν σύζυγος του ιδρυτικού στελέχους και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα. Ως κοινωνική λειτουργός, είχε υπηρετήσει επί δύο δεκαετίες στον Δήμο Αθηναίων (1986-2006). Επίσης, υπήρξε πρόεδρος του Παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ).

Με τον Κώστα Γείτονα είχαν δύο παιδιά.

Συλλυπητήρια μηνύματα

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρει.

Και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη, που «υπηρέτησε με αφοσίωση τον Δήμο Αθηναίων και προσέφερε σημαντικό έργο στην κοινωνία».

Επίσης, ο Χάρης Δούκας εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους της τονίζοντας την αφοσίωση και το έργο της προς όφελος των πολιτών.