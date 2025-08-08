Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά – Πότε ξεκινάνε στη Ραφήνα

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν αποχωρήσει πολλά από τα πλοία τα οποία βρίσκονταν δεμένα από το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν.

Σε εξέλιξη τα δρομολόγια των πλοίων

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, τα περισσότερα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά έχουν αναχωρήσει, ενώ το τελευταίο αναμένεται να ξεκινήσει στη 01:00.

Αντίστοιχα, τα πλοία από Ραφήνα αναμένεται να ξεκινήσουν επίσης στη 01:00.

Κανονικά πρόκειται να γίνουν οι πρωινές αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου.

Υπενθυμίζεται ότι γενική άρση του απαγορευτικού δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να διασταυρώσουν την αναχώρηση των πλοίων τους.