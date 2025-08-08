Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά – Πότε ξεκινάνε στη Ραφήνα
Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, τα οποία δεν αποχώρησαν στην ώρα τους λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν
- Αρχαία Ολυμπία: Άνδρας συνελήφθη επειδή έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει την φωτιά
- Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ
- Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
- Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν αποχωρήσει πολλά από τα πλοία τα οποία βρίσκονταν δεμένα από το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν.
Σε εξέλιξη τα δρομολόγια των πλοίων
Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, τα περισσότερα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά έχουν αναχωρήσει, ενώ το τελευταίο αναμένεται να ξεκινήσει στη 01:00.
Αντίστοιχα, τα πλοία από Ραφήνα αναμένεται να ξεκινήσουν επίσης στη 01:00.
Κανονικά πρόκειται να γίνουν οι πρωινές αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου.
Υπενθυμίζεται ότι γενική άρση του απαγορευτικού δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να διασταυρώσουν την αναχώρηση των πλοίων τους.
- Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker
- Αρχαία Ολυμπία: Άνδρας συνελήφθη επειδή έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει την φωτιά
- Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Χολμς
- Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
- Το sequel του Batman με τον Ρόμπερτ Πάτινσον βρίσκεται (επιτέλους) στα σκαριά
- Καμπανάκι Τραμπ για νέα «Μεγάλη Ύφεση» στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις