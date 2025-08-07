sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κροατία: Ίσως αυτή να είναι η γενιά που περιμέναμε εδώ και καιρό
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025 | 08:12

Κροατία: Ίσως αυτή να είναι η γενιά που περιμέναμε εδώ και καιρό

Γεννιέται μια νέα κροατική ποδοσφαιρική ιστορία που μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο;

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Spotlight

Ο Φράνιο Ιβάνοβιτς παρουσιάστηκε στο «Ντα Λουζ». Δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο Φάρο, αλλά ξεκινά την καριέρα του στη Μπενφίκα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Η μεταγραφή του – 22,8 εκατομμύρια ευρώ συν 5 εκατομμύρια εύκολα επιτεύξιμα μπόνους και 20% από το επόμενο κέρδος προς τη Ρουαγιάλ USG – είναι η μεγαλύτερη για Κροάτη αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από αυτόν, ακολούθησαν οι σημαντικές μεταγραφές των Μάρτιν Μπατουρίνα και Πέταρ Σούτσιτς. Αν μιλήσουμε για χρηματικά ποσά, προηγείται ο Μπατουρίνα, αλλά αν αξιολογήσουμε το μέγεθος των συλλόγων, η τριάδα Ιβάνοβιτς–Σούτσιτς–Μπατουρίνα διαμορφώνει ένα υποσχόμενο μέλλον. Και οι τρεις γεννημένοι το 2003, είναι τα νέα πρόσωπα που φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής Κροατίας για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν οι Κροάτες και ταυτόχρονα σημειώνει η «Βέτσερνι Λιστ». Βρέθηκαν οι διάδοχοι του Μόντριτς;

Η πρώτη τους κοινή παρουσία στην εθνική ανδρών ήρθε τον Μάρτιο στο Nations League κόντρα στη Γαλλία. Αγωνίστηκαν ξανά και τον Ιούνιο, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Στην ίδια γενιά ανήκουν και άλλοι ταλαντούχοι όπως ο Ίγκορ Ματάνοβιτς (μεταγραφή από την Άιντραχτ στη Φράιμπουργκ), ο Ματία Φρίγκαν (ακόμα στη βελγική Βέστερλο), ο Λούκα Στόικοβιτς, ο Άντε Τσρνάτς, ο Λούκας Κατσάβεντα (πλέον στην LASK), ο Μάρκο Σόλντο, ο Γκαμπριέλ Βίντοβιτς, ίσως και ο Ρόκο Σίμιτς αν επανέλθει δυναμικά.

Αν προσθέσουμε ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2002 (Γιόσκο Γκβάρντιολ, Λούκα Σούτσιτς, Ντιόν Ντρένα Μπέλιο) και το 2004 (Μαρίν Σότιτσεκ, Ντόμινικ Πρπίτς, πλέον στην Πόρτο), έχουμε ένα ισχυρό ρόστερ για το μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, η γενιά του 2003 δεν κατάφερε να προκριθεί στο Euro U21, παρότι διακρίθηκαν ως Εφήβων. Αρκετοί από αυτούς δεν συμμετείχαν καν στα ματς με τη Γεωργία. Ο Πέταρ Σούτσιτς, μάλιστα, είχε φορέσει τη φανέλα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στις μικρές εθνικές.

Η πιο εμβληματική γενιά της Κροατίας ήταν αυτή των Σούκερ, Μπόμπαν, Γιαρνί, Μπίλιτς — γεννημένοι το 1968. Σ’ αυτούς προστέθηκαν και ποδοσφαιριστές όπως οι Στίματς και Προσινέτσκι (1969), που κατέκτησαν τίτλους Champions League και μπήκαν στα κορυφαία βραβεία FIFA και Ballon d’Or.

Η γενιά του 1988-89 (Ράκιτιτς, Λόβρεν, Πέρισιτς, Μπάντελι, Καλίνιτς, Βίντα) άφησε επίσης το στίγμα της. Από την άλλη, από τη φουρνιά του 1998 (Σόσα, Μάγερ, Μόρο, Μπρέκαλο, Ερλιτς) υπήρξαν υψηλές προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Σήμερα, ο Γκβάρντιολ (2002) έχει ήδη ξεχωρίσει, ενώ από τους γεννημένους το 2003, ελπίζουμε σε μια νέα δυναστεία. Αν ο Μπατουρίνα, ο Σούτσιτς και ο Ιβάνοβιτς κατακτήσουν Champions League όπως ο Μόντριτς και η παρέα του, αν διεκδικήσουν χρυσές μπάλες, τότε η «νέα φωτιά» των Vatreni (οι άνθρωποι της φωτιάς) θα καίει δυνατά.

Οι νέοι στάρ της Κροατίας

Φράνιο Ιβάνοβιτς

Μόλις άφησε τη Ρουαγιάλ USG, με την οποία κατέκτησε το βελγικό πρωτάθλημα και σημείωσε 20 γκολ. Πριν απ’ αυτό, στέφθηκε πρωταθλητής και με τη Ριέκα. Έχει μόλις δύο πλήρεις σεζόν στο ενεργητικό του, κλείνει τα 23 τον Οκτώβριο και η Μπενφίκα του έδωσε ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατ. ευρώ. Ο Μπρούνο Λάζε τον πιστεύει πολύ και η Κροατία χρειάζεται επειγόντως έναν νέο, αποτελεσματικό φορ.

Μάρτιν Μπατουρίνα

Μεταγραφή από τη Ντινάμο στην Κόμο έναντι 17 εκατ. ευρώ + 8 σε μπόνους. Στην προετοιμασία έδειξε αμέσως την κλάση του, σκοράροντας και παίζοντας box-to-box, κάτι που δεν έκανε τόσο στη Ντινάμο. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας τον εξελίσσει ως «νέο Μόντριτς». Αν ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό στη Serie A, μπορεί να εκτοξευτεί και να μετακομίσει σε κορυφαίο σύλλογο.

Πέταρ Σούτσιτς

Από τη Ντινάμο στην Ίντερ με 14 εκατ. ευρώ + μπόνους. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αλλά δεν είναι ακόμα βασικός. Ο Κρίστιαν Κίβου ίσως του δώσει περισσότερες ευκαιρίες καθώς «ανακατεύει την τράπουλα». Είναι σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας, και το αν θα παίξει βασικός στην Ίντερ εξαρτάται από το αν ο Ρουμάνος τεχνικός του δώσει ρόλο δίπλα στον μοναδικό «σίγουρο» Μπαρέλα.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς εμπιστεύεται ακόμα τη «παλιά φρουρά» (Μόντριτς, Πέρισιτς, Κράμαριτς, Κόβατσιτς, Μπούντιμιρ), αλλά ήδη χτίζεται η επόμενη γενιά. Σε δύο-τρία χρόνια, όταν οι Ιβάνοβιτς, Μπατουρίνα και Σούτσιτς έχουν ωριμάσει πλήρως, οι Κροάτες ενδέχεται να παρακολουθούν τη νέα μεγάλη εθνική που περίμεναν χρόνια. Επιστροφή στο μέλλον…

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τρως κανονικά, χάνεις περισσότερο: Η δίαιτα “κλειδί”

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Νις – Μπενφίκα
Champions League 06.08.25

LIVE: Νις – Μπενφίκα

LIVE: Νις – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Νις – Μπενφίκα για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»
Ποδόσφαιρο 06.08.25

Κουμπάουερ: «Έβλεπα ΠΑΟΚ λόγω Σβαμπ – Καλό παιχνίδι στην Τούμπα για να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας»

Ο κόουτς της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαρ Κουμπάουερ αποκάλυψε οτι παρακολουθούσε τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Σβαμπ και χαρακτήρισε τον δικέφαλο φαβορί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νεϊμάρ καλεί Αντσελότι!
Ποδόσφαιρο 06.08.25

Νεϊμάρ καλεί Αντσελότι!

«Είμαι διαθέσιμος», το μήνυμα του Νεϊμάρ στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο