Κροατία: Ίσως αυτή να είναι η γενιά που περιμέναμε εδώ και καιρό

Ο Φράνιο Ιβάνοβιτς παρουσιάστηκε στο «Ντα Λουζ». Δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο Φάρο, αλλά ξεκινά την καριέρα του στη Μπενφίκα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Η μεταγραφή του – 22,8 εκατομμύρια ευρώ συν 5 εκατομμύρια εύκολα επιτεύξιμα μπόνους και 20% από το επόμενο κέρδος προς τη Ρουαγιάλ USG – είναι η μεγαλύτερη για Κροάτη αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από αυτόν, ακολούθησαν οι σημαντικές μεταγραφές των Μάρτιν Μπατουρίνα και Πέταρ Σούτσιτς. Αν μιλήσουμε για χρηματικά ποσά, προηγείται ο Μπατουρίνα, αλλά αν αξιολογήσουμε το μέγεθος των συλλόγων, η τριάδα Ιβάνοβιτς–Σούτσιτς–Μπατουρίνα διαμορφώνει ένα υποσχόμενο μέλλον. Και οι τρεις γεννημένοι το 2003, είναι τα νέα πρόσωπα που φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής Κροατίας για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν οι Κροάτες και ταυτόχρονα σημειώνει η «Βέτσερνι Λιστ». Βρέθηκαν οι διάδοχοι του Μόντριτς;

Η πρώτη τους κοινή παρουσία στην εθνική ανδρών ήρθε τον Μάρτιο στο Nations League κόντρα στη Γαλλία. Αγωνίστηκαν ξανά και τον Ιούνιο, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Στην ίδια γενιά ανήκουν και άλλοι ταλαντούχοι όπως ο Ίγκορ Ματάνοβιτς (μεταγραφή από την Άιντραχτ στη Φράιμπουργκ), ο Ματία Φρίγκαν (ακόμα στη βελγική Βέστερλο), ο Λούκα Στόικοβιτς, ο Άντε Τσρνάτς, ο Λούκας Κατσάβεντα (πλέον στην LASK), ο Μάρκο Σόλντο, ο Γκαμπριέλ Βίντοβιτς, ίσως και ο Ρόκο Σίμιτς αν επανέλθει δυναμικά.

Αν προσθέσουμε ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2002 (Γιόσκο Γκβάρντιολ, Λούκα Σούτσιτς, Ντιόν Ντρένα Μπέλιο) και το 2004 (Μαρίν Σότιτσεκ, Ντόμινικ Πρπίτς, πλέον στην Πόρτο), έχουμε ένα ισχυρό ρόστερ για το μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, η γενιά του 2003 δεν κατάφερε να προκριθεί στο Euro U21, παρότι διακρίθηκαν ως Εφήβων. Αρκετοί από αυτούς δεν συμμετείχαν καν στα ματς με τη Γεωργία. Ο Πέταρ Σούτσιτς, μάλιστα, είχε φορέσει τη φανέλα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στις μικρές εθνικές.

Η πιο εμβληματική γενιά της Κροατίας ήταν αυτή των Σούκερ, Μπόμπαν, Γιαρνί, Μπίλιτς — γεννημένοι το 1968. Σ’ αυτούς προστέθηκαν και ποδοσφαιριστές όπως οι Στίματς και Προσινέτσκι (1969), που κατέκτησαν τίτλους Champions League και μπήκαν στα κορυφαία βραβεία FIFA και Ballon d’Or.

Η γενιά του 1988-89 (Ράκιτιτς, Λόβρεν, Πέρισιτς, Μπάντελι, Καλίνιτς, Βίντα) άφησε επίσης το στίγμα της. Από την άλλη, από τη φουρνιά του 1998 (Σόσα, Μάγερ, Μόρο, Μπρέκαλο, Ερλιτς) υπήρξαν υψηλές προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Σήμερα, ο Γκβάρντιολ (2002) έχει ήδη ξεχωρίσει, ενώ από τους γεννημένους το 2003, ελπίζουμε σε μια νέα δυναστεία. Αν ο Μπατουρίνα, ο Σούτσιτς και ο Ιβάνοβιτς κατακτήσουν Champions League όπως ο Μόντριτς και η παρέα του, αν διεκδικήσουν χρυσές μπάλες, τότε η «νέα φωτιά» των Vatreni (οι άνθρωποι της φωτιάς) θα καίει δυνατά.

Οι νέοι στάρ της Κροατίας

Φράνιο Ιβάνοβιτς

Μόλις άφησε τη Ρουαγιάλ USG, με την οποία κατέκτησε το βελγικό πρωτάθλημα και σημείωσε 20 γκολ. Πριν απ’ αυτό, στέφθηκε πρωταθλητής και με τη Ριέκα. Έχει μόλις δύο πλήρεις σεζόν στο ενεργητικό του, κλείνει τα 23 τον Οκτώβριο και η Μπενφίκα του έδωσε ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατ. ευρώ. Ο Μπρούνο Λάζε τον πιστεύει πολύ και η Κροατία χρειάζεται επειγόντως έναν νέο, αποτελεσματικό φορ.

Μάρτιν Μπατουρίνα

Μεταγραφή από τη Ντινάμο στην Κόμο έναντι 17 εκατ. ευρώ + 8 σε μπόνους. Στην προετοιμασία έδειξε αμέσως την κλάση του, σκοράροντας και παίζοντας box-to-box, κάτι που δεν έκανε τόσο στη Ντινάμο. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας τον εξελίσσει ως «νέο Μόντριτς». Αν ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό στη Serie A, μπορεί να εκτοξευτεί και να μετακομίσει σε κορυφαίο σύλλογο.

Πέταρ Σούτσιτς

Από τη Ντινάμο στην Ίντερ με 14 εκατ. ευρώ + μπόνους. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αλλά δεν είναι ακόμα βασικός. Ο Κρίστιαν Κίβου ίσως του δώσει περισσότερες ευκαιρίες καθώς «ανακατεύει την τράπουλα». Είναι σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας, και το αν θα παίξει βασικός στην Ίντερ εξαρτάται από το αν ο Ρουμάνος τεχνικός του δώσει ρόλο δίπλα στον μοναδικό «σίγουρο» Μπαρέλα.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς εμπιστεύεται ακόμα τη «παλιά φρουρά» (Μόντριτς, Πέρισιτς, Κράμαριτς, Κόβατσιτς, Μπούντιμιρ), αλλά ήδη χτίζεται η επόμενη γενιά. Σε δύο-τρία χρόνια, όταν οι Ιβάνοβιτς, Μπατουρίνα και Σούτσιτς έχουν ωριμάσει πλήρως, οι Κροάτες ενδέχεται να παρακολουθούν τη νέα μεγάλη εθνική που περίμεναν χρόνια. Επιστροφή στο μέλλον…