Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου – Πέντε τραυματίες
Ένας βαριά τραυματίας και τέσσερις πιο ελαφριά μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στη Θεσσαλονίκη
Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, ο ένας πιο σοβαρά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15:30.
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.
Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας.
Οι Aρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
