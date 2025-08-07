Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Ζητείται κανονικότητα
07 Αυγούστου 2025

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από την περίοδο των μνημονίων και μετά, το αίτημα για κανονικότητα κυριάρχησε στην ελληνική κοινωνία.

Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό προσπάθησαν να εκπροσωπήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.

Όμως, μάλλον δεν τα πήγαν καλά και η χώρα αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά «κανονική» μοιάζει, ιδίως εάν κρίνουμε από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων, την ατιμωρησία για τα Τέμπη, τη διάχυτη αίσθηση ότι για την κυβέρνηση βασική αρχή τώρα είναι «όλα επιτρέπονται» στην πορεία για τις εκλογές.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το αίτημα για κανονικότητα δεν είναι σημαντικό.

Μόνο που πρέπει να ορίσουμε ξανά τι σημαίνει κανονικότητα.

Κανονικότητα καταρχάς σημαίνει ότι μία κυβέρνηση δεν κάνει μπίζνες. Μπορεί να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, να στηρίζει τις επενδύσεις, μπορεί να βοηθάει ακόμη και συγκεκριμένους επιχειρηματίες ή επενδυτές, εάν θεωρεί ότι αυτό εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον, αλλά δεν ασκούν τα μέλη της επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γνωρίζω τον αντίλογο: εάν τα χρήματα που επενδύονται από ένα μέλος της κυβέρνησης είναι νόμιμα και αυτό που κάνει δεν συγκρούεται με το κυβερνητικό έργο, γιατί να μην έχει αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα το μέλος της κυβέρνησης.

Και η απάντηση είναι απλή: γιατί όταν συμμετέχεις ενεργά στην αγορά χάνεις την ικανότητα να κυβερνάς με τη στοιχειώδη δυνατότητα διάκρισης του ατομικού και του εθνικού συμφέροντος που απαιτείται. Γίνεσαι μέρος του προβλήματος αντί για μηχανισμός επίλυσής του.

Κατά συνέπεια κανονικότητα σημαίνει ότι δεν έχουμε «Κυβέρνηση Α.Ε».

Το δεύτερο στοιχείο που σημαίνει κανονικότητα είναι ότι κάποια τμήματα του κράτους, από την Δικαιοσύνη και τις Ανεξάρτητες Αρχές μέχρι το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων είναι εκτός κυβερνητικής παρέμβασης.

Καλώς ή κακώς η χώρα μας είναι ή θέλει να είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν είναι το άριστο πολίτευμα, αλλά είναι το συγκριτικά καλύτερο από όσα έχουμε γνωρίσει.

Όμως, φιλελεύθερη δημοκρατία δεν σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση εκλέγεται και έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει «λευκή επιταγή» να χρησιμοποιήσει το κράτος όπως της καπνίσει, ως λάφυρο.

Σημαίνει ότι υπάρχουν μηχανισμοί που εξασφαλίζουν ότι η εξουσία της κυβέρνησης δεν καταλήγει σε αυθαιρεσία και ασυδοσία. Και αυτό σημαίνει ότι η Δικαιοσύνη είναι όντως ανεξάρτητη και ικανή, εάν χρειάζεται, να μπορεί να ελέγξει και την κυβέρνηση, αντί να της προσφέρει απαλλακτικές αποφάσεις. Σημαίνει ότι έχουμε όντως και όχι κατ’ όνομα Ανεξάρτητες Αρχές  και σίγουρα ότι δεν υπονομεύονται διαρκώς. Σημαίνει, τέλος, ότι θεσμούς που έχουν κατοχυρωμένο το αυτοδιοίκητο τους σέβεσαι και δεν τους αντιμετωπίζεις ως κακομαθημένα παιδιά που πρέπει να τους διδάξεις «πειθαρχία».

Και τέλος κανονικότητα για μια χώρα σαν την Ελλάδα σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα δικομματικό σύστημα. Δηλαδή, υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις, μία δεξιά του κέντρου και μία αριστερά του κέντρου, που είναι κοινωνικά διαταξικές και ιδεολογικά πολυσυλλεκτικές και οι οποίες διεκδικούν τη διακυβέρνηση με όρους αυτοδυναμίας.

Δικομματισμός δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν και άλλα κόμματα, αλλά ότι υπάρχουν μεγάλες και ισχυρές παρατάξεις και δεν έχουμε μία κατάσταση όπου  είναι μονόδρομος οι κυβερνήσεις συνεργασίας, συχνά με αταίριαστους συνεταίρους.

Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, δεν είναι σαν χώρες της Ευρώπης με μεγάλη παράδοση κυβερνήσεων συνεργασίας. Στη νεότερη πολιτική ιστορία γνωρίσαμε είτε δικτατορίες, είτε εκλεγμένες ισχυρές κυβερνήσεις, με λίγες εξαιρέσεις. Κυβερνήσεις συνεργασίας είχαμε μόνο σε οριακές περιπτώσεις και σε περιόδους κρίσεων.

Αντιθέτως, εάν έχουμε ξανά την κανονικότητα του δικομματισμού αυτό θα επιτρέψει να έχουμε ξανά μια κανονική πολιτική διαδικασία, και όχι τη σημερινή πολιτική ανισορροπία. Η πολιτική αντιπαράθεση θα αφορά προγράμματα και στρατηγικές. Οι πολίτες θα συσπειρώνονται γύρω από κόμματα με πρόγραμμα και συνολική στρατηγική για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα και όχι γύρω από κόμματα διαμαρτυρίας χωρίς ιδεολογία και στρατηγική. Τα κόμματα που θα κυβερνούν θα αισθάνονται ότι εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους θα μπορεί ένα άλλο κόμμα να τα αμφισβητήσει και να έρθει στην εξουσία.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι η χώρα ξαφνικά θα λύσει τα προβλήματά της. Όμως, θα έχει αποκαταστήσει εκείνη την κοινοβουλευτική, θεσμική και κρατική λειτουργία που θα της δίνει τη δυνατότητα να αναμετρηθεί με τα προβλήματά της.

Και αυτό, εάν μιλάμε για τη σημερινή Ελλάδα, θα ισοδυναμεί με επανάσταση.

Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Editorial
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Editorial 30.07.25

Ο βασιλιάς είναι γυμνός

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αρνηθεί τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως, τα πραγματικά δεδομένα είναι πολύ σαφή και την εκθέτουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας εχθρούς
Editorial 28.07.25

Κατασκευάζοντας εχθρούς

Η κυβέρνηση επενδύει στην κατασκευή εχθρών με καθαρά προεκλογικά κριτήρια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ημέρα ντροπής
Editorial 20.07.25

Ημέρα ντροπής

Οι εικόνες που διακινεί η ελληνική κυβέρνηση είναι εικόνες ντροπής. Κανείς προεκλογικός υπολογισμός δεν δικαιολογεί την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει η ίδια για την αθωότητά της
Editorial 17.07.25

Όταν η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει η ίδια για την αθωότητά της

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και εξοργιστική θρασύτητα, εξήγησε πώς η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε απαλλακτικό βούλευμα για τον εαυτό της σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ομολογία ενοχής
Editorial 15.07.25

Ομολογία ενοχής

Η κυβέρνηση με τη στάση που κρατά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ απλώς επιβεβαιώνει τη μεγάλη πραγματική ευθύνη που έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Ελλάδα 07.08.25

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου - Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
