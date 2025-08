Οι υγειονομικές αρχές στην Κίνα έχουν καταγράψει περισσότερα από 8.000 κρούσματα του ιού τσικουνγκούνια που μεταδίδεται από τα κουνούπια και η ομώνυμη νόσος μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο, εξουθενωτικό πόνο στις αρθρώσεις.

Η επιδημία ώθησε τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων να κυκλοφορήσουν αυτόν τον μήνα ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για την ανάγκη λήψης ενισχυμένων προφυλάξεων.

Η υπηρεσία εξέδωσε επίσης ταξιδιωτική προειδοποίηση για κρούσματα στη Βολιβία, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, τον Μαυρίκιο, τη Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν, τη Σομαλία και τη Σρι Λάνκα.

Το επίκεντρο της επιδημίας στην Κίνα είναι η Φοσάν, μια πόλη με σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους στην νοτιοανατολική επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Κρούσματα που σχετίζονται με την επιδημία της Φοσάν έχουν αναφερθεί στο γειτονικό Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο, καθώς και στην επαρχία Χουνάν, που βρίσκεται 400 μίλια βορειότερα.

Οι κινεζικές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου — συμπεριλαμβανομένης της χρήσης drones για τον ψεκασμό εντομοαπωθητικών και της απελευθέρωσης χιλιάδων ψαριών που τρέφονται με προνύμφες σε λίμνες — καθώς η περιοχή βιώνει ένα καυτό καλοκαίρι με έντονες καταιγίδες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

China’s Guangdong Province hit with a major health crisis, following reports of more than 7000 cases of daytime-active Aedes mosquitoes-borne Chikungunya virus.

The sudden outbreak has prompted intense measures from the government and local authorities in the Foshan City, where… pic.twitter.com/PkyNUyB2XV

— SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) August 5, 2025