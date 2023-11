Τι είναι ο ιός τσικουνγκούνια και γιατί εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο

Ο αρμόδιος εποπτικός φορέας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως ενέκρινε το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού τσικουνγκούνια, που ανέπτυξε ο φαρμακευτικός όμιλος Valneva.

Το εμβόλιο, το οποίο θα διατίθεται με την εμπορική ονομασία Ixchiq, είναι πλέον εγκεκριμένο γα ανθρώπους 18 ετών και άνω, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό, διευκρίνισε ο ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, οι αποφάσεις του οποίου γενικά παρακολουθούνται στενά σε διεθνές επίπεδο.

Ο τσικουνγκούνια προκαλεί την ομώνυμη νόσο, με κύρια συμπτώματα ξαφνικό πυρετό, αρθραλγίες ή πολυαρθραλγίες, εξανθήματα κ.λπ. Μεταδίδεται πολύ συχνά από το λεγόμενο κουνούπι-τίγρη (Aedes albopictus) και χαρακτηρίζεται ενδημικός σε τροπικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον FDA, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια κρούσματα του ιού.

Ixchiq: All About FDA-Approved First Vaccine Against Chikungunya Virushttps://t.co/AdBh3rZxJY

— TIMES NOW (@TimesNow) November 10, 2023