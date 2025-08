Κόντρα σε Άντερλεχτ ή Σέριφ η ΑΕΚ αν προκριθεί στα playoffs του Conference League

Με τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ-Σέριφ θα τεθεί αντιμέτωπη η ΑΕΚ στα playoffs του Conference League, εφόσον προκριθεί επί του Άρη Λεμεσού, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (4/8).

Το πρώτο ματς της Ένωσης, αν προκριθεί στα playoffs, θα γίνει στο Βέλγιο ή στη Μολδαβία στις 21 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα μετά, στην Opap Arena (28/8).

Πότε θα γίνουν τα ματς της ΑΕΚ για τα playoffs του Europa Conference League

Να σημειωθεί πως, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League στις 7 Αυγούστου (εκτός, 21:00), με τη ρεβάνς να γίνεται μια βδομάδα μετά στην Opap Arena (14/8, 21:00).

Αξίζει να σημειωθεί πως αν η ΑΕΚ προκριθεί στη League Phase του Conference League η κλήρωση θα γίνει στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά τη ρεβάνς για τα playoffs της διοργάνωσης.

Αναλυτά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Conference League

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ Vs Αράζ – Ομόνοια

Άντερλεχτ – Σέριφ Τίρασπολ Vs Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Vs Σερβέτ – Ουτρέχτη

Χάμρουν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Vs RFS – Κουόπιο

Ριέκα – Σέλμπουρν Vs Βίκινγκουρ – Λίνφιλντ

Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ Vs Μιλσάμι – Βίρτους

Στεάουα Βουκουρστίου Vs Ντρίτα Ντιφερντάνζ – Λεβάντια Ταλίν

Ολίμπλια Λιουμπλιάνας – Εγκνάτια Vs Λίνκολν – Νόα

Ρόζενμποργκ – Χάμαρμπι Vs Μάιντς

Σπάρτα Πράγας – Αραράτ Vs Ρίγα – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Χάκεν – Μπραν Vs Κλουζ – Μπράγκα

Κλάσνικ – Νέμαν Vs Ράγιο Βαγιεκάνο

Λοζάνη – Αστάνα Vs Σεντ Πάτρικ – Μπεσίκτας

Λάρνε – Σάντα Κλάρα Vs Μπαλκάνι – Σάμροκ Ρόβερς

Λέφσκι Σόφιας – Σαμπάχ Vs Άλκμααρ – Βαντούζ

Πολίσια – Πάκσι Vs Φιορεντίνα

ΑΪΚ Στοκχόλμης – Γκιόρι Έτο Vs Ραπίντ Βιέννης – Νταντί Γιουνάιτεντ

Λουγκάνο – Τσέλιε Vs Μπάνικ Οστράβα – Αούστρια Βιέννης

Ράκοβ – Μακάμπι Χάιφα Vs Ζάλγκιρις – Αρντά

Παρτιζάν – Χιμπέρινα Vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Βίκινγκ – Μπασακσεχίρ Vs Κραϊόβα – Σπάρτακ Τρνάβα

Κρίσταλ Πάλας Vs Φρέντικσταντ – Μίντιλαντ

Στρασμπούρ Vs Βίκινγκουρ – Μπρόντμπι

Σίλκεμποργκ – Γιαγκελόνια Vs Χάιντουκ Σπλιτ – Ντίναμο Σίτι