«Το αμερικανικό σύστημα καταστρέφεται»: Ακαδημαϊκοί εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για «επιστημονικό άσυλο» στη Γαλλία

Εδώ και μήνες, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει μια πολυμέτωπη επίθεση κατά του ακαδημαϊκού κόσμου των ΗΠΑ, μειώνοντας τη χρηματοδότηση, στοχοποιώντας τους διεθνείς φοιτητές και απαγορεύοντας ορισμένους τομείς και ακόμη και λέξεις-κλειδιά.

Ήταν σε μια πτήση με προορισμό τις ΗΠΑ τον Μάρτιο, όταν ο Μπράιαν Σάντμπεργκ ανησυχούσε για το αν θα τον σταματούσαν στον έλεγχο ασφαλείας, που ο Αμερικανός ιστορικός κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από την πατρίδα του, είπε ο ίδιος στον Guardian.

Καθώς το αεροπλάνο του πλησίαζε την Αμερική, ένιωθε σαν να είχε φτάσει η ώρα της μάχης, καθώς ανησυχούσε ότι θα αντιμετώπιζε αντίποινα για τα σχόλια που είχε κάνει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το μέλλον της έρευνας στις ΗΠΑ.

«Σε κάνει να σκεφτείς ποια είναι η θέση σου ως ερευνητής και ποια είναι η αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας», είπε.

«Τα πράγματα έχουν πραγματικά αλλάξει… Όλο το σύστημα της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχεται πραγματικά επίθεση».

A French college says nearly 300 US researchers have applied for its «Safe Place for Science» program to lure U.S. researchers seeking «scientific asylum» amid cuts by the Trump WH. Brian Sandberg is one of those applicants who told me that academia in the U.S. is “under attack”: pic.twitter.com/zCpHW1fTA7

— Emmet Lyons (@EmmetlyonsCBS) July 10, 2025