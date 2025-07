Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση αντιαεροπορικών συστημάτων στην Αίγυπτο

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε χθες Πέμπτη την πώληση στην Αίγυπτο, βασικό σύμμαχό της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συστημάτων αντιαεροπορικών άμυνας έναντι τιμήματος σχεδόν πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η πώληση αφορά NASAMS, συστήματα εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος παραγόμενα από την RTX (την πρώην Raytheon Technologies), που χρησιμοποιούνται ιδίως από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας.

