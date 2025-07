Νέα «σφαλιάρα» για τον Μασκ – Έπεσε το Starlink σε όλο τον κόσμο

Από τις 3:30 μ.μ. περίπου (ώρα Ανατολικής Ακτής) της Πέμπτης, οι χρήστες του Starlink ανέφεραν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στην υπηρεσία δορυφορικού internet της SpaceX του Έλον Μασκ.

Ο ιστότοπος του Starlink επιβεβαίωσε αρχικά το πρόβλημα με ένα μήνυμα που ανέφερε: «Το Starlink αντιμετωπίζει επί του παρόντος διακοπή λειτουργίας. Η ομάδα μας διερευνά το ζήτημα».

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we’ll share an update once this issue is resolved.

— Starlink (@Starlink) July 24, 2025