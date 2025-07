Μπαγκλαντές: 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους σε σχολικό κτίριο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 164 τραυματίστηκαν, από τη συντριβή αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας του Μπαγκλαντές σε σχολική δομή στην πρωτεύουσα Ντάκα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του.

Μεταξύ των νεκρών και τραυματιών είναι μικρά παιδιά, μαθητές του σχολείου. «Ένας μαθητής της τρίτης δημοτικού μεταφέρθηκε νεκρός και τρεις άλλοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο», σύμφωνα με τον Μπιντάν Σαρκέρ, επικεφαλής της μονάδας εγκαυμάτων στο Ιατρικό Κολλέγιο και Νοσοκομείο της Ντάκα, όπου μεταφέρθηκαν ορισμένα από τα θύματα.

Ο αντισυνταγματάρχης Σάμι Ουντ Ντόουλα Τσοουντόρι, του στρατού του Μπανγκλαντές, περιέγραψε πώς συνέβη το δυστύχημα.

Το αεροσκάφος F-7 BGI απογειώθηκε στις 1:06 μ.μ. (10:06 ώρα Ελλάδας) από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές στην Κουρμίτολ της Ντάκα. Επρόκειτο για πτήση ρουτίνας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής, αλλά αντιμετώπισε μηχανική βλάβη.

«Ο πιλότος έκανε γενναία προσπάθεια να εκτρέψει το αεροσκάφος μακριά από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Παρά τις προσπάθειές του, το αεροσκάφος συνετρίβη σε διώροφο κτίριο που ανήκει στο Σχολείο και Κολέγιο Milestone», είπε επίσης.

Ο πιλότος είναι μεταξύ των νεκρών και έχει συσταθεί επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη, ένα F-7 BGI, είναι η τελευταία και πιο προηγμένη παραλλαγή των αεροσκαφών Chengdu J-7/F-7 της Κίνας. Το Μπαγκλαντές υπέγραψε σύμβαση για 16 αεροσκάφη το 2011 και οι παραδόσεις ολοκληρώθηκαν μέχρι το 2013. Το Chengdu F-7 είναι η έκδοση του σοβιετικού MiG-21 που κατασκευάστηκε με άδεια.

