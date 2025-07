Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα), όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος έξω από νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα, τραυματίζοντας 30 ανθρώπους. Λίγα λεπτά αργότερα, δέχθηκε επίθεση από εξαγριωμένους παρευρισκόμενους και πυροβολήθηκε.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σοβαρά, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

About 30 people were hurt early Saturday when a driver plowed into a crowd waiting in line outside an East Hollywood nightclub, according to police. https://t.co/pjUUKukNbT pic.twitter.com/qQxsyIctg6

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2.00 π.μ. τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας), ανέφερε η πυροσβεστική.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες διερευνά το περιστατικό ως σκόπιμη πράξη, επειδή ο οδηγός έκανε στροφή πριν πέσει πάνω στο πλήθος, σύμφωνα με το BBC.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Άνταμ ΒανΓκέρπεν δήλωσε πως το αυτοκίνητο, χτύπησε προφανώς πρώτα ένα φορτηγό-καντίνα έξω από το κέντρο και στη συνέχεια ένα σταντ και έπεσε πάνω σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων.

Σε ανακοίνωσή της, η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε το περιστατικό «σπαρακτική τραγωδία» και πρόσθεσε ότι «οι καρδιές των κατοίκων του Λος Άντζελες είναι με όλα τα θύματα που επηρεάστηκαν σήμερα το πρωί, ενώ διεξάγεται πλήρης έρευνα για το τι συνέβη».

This is a heartbreaking tragedy.

I want to thank the more than 100 LAFD and LAPD personnel who responded to the scene to help to save lives.

The hearts of all Angelenos are with East Hollywood this morning and those impacted — a full investigation will be conducted into what… https://t.co/Q8Xf7TZrp9

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 19, 2025