Μετά από 28 χρόνια απονεμήθηκε στη βρετανική ομάδα 4Χ400μ. το χρυσό για το Παγκόσμιο της Αθήνας το 1997! – Τι συνέβη

Απίστευτο αλλά αληθινό…. Δικαίωση μετά από 28 ολόκληρα χρόνια για τη βρετανική ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400 μέτρων η οποία παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που είχε γίνει στην Αθήνα το μακρινό 1997!

Η τελετή απονομής ήταν πραγματικά συγκινητική και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Diamond League στο Λονδίνο, με τους τότε αθλητές Ρότζερ Μπλακ, Ίουαν Τόμας, Τζέιμι Μπόλτς, Μαρκ Ρίτσαρντσον και Μαρκ Χίλτον να ανεβαίνουν στο βάθρο, να αποθεώνονται από 60.000 φιλάθλους και φυσικά να ακούν τον εθνικό ύμνο της Μεγάλης Βρετανίας, τον οποίο δεν είχαν ακούσει στην Αθήνα.

Κι αυτό καθώς πρώτη στα 4Χ400μ. σκυταλοδρομίας είχαν έρθει οι ΗΠΑ, από τις οποίες όμως αφαιρέθηκε τελικά το χρυσό λόγω της ομολογίας για χρήση απαγορευμένων ουσιών από τον Αντόνιο Πέτιγκριου το 2008.

Ο Αμερικανός σπρίντερ ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 42 ετών το 2010 στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του στις Ηνωμένες Πολιτείες (η νεκτροτομή έδειξε ότι αυτοκτόνησε μετά από υπερβολική κατανάλωση υπνωτικών χαπιών), παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών από το 1997 έως το 2003.

Έτσι εκτός από το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες της Αθήνας το 1997 (το οποίο απονεμήθηκε τώρα στην τότε ασημένια βρετανική ομάδα) αφαιρέθηκε το χρυσό και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 για το ίδιο αγώνισμα. Ακολούθησε δικαστική διαδικασία η οποία διήρκεσε πολλά χρόνια και πρόσφατα έφερε τη δικαίωση στους Βρετανούς.

«Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους αθλητές τη στιγμή τους μπροστά σε ένα κοινό της πατρίδας τους. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε όχι μόνο το ταλέντο τους, αλλά και τις αξίες για τις οποίες στέκονταν. Αυτό το μετάλλιο έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω του πόσο καιρό περίμεναν γι’ αυτό», δήλωσε η Τσέρι Αλέξαντερ, στρατηγική υπεύθυνη για μεγάλα γεγονότα της UK Athletics.

World Champions 🏆

Britain’s men’s 4x400m relay team finally have their 1997 World Athletics Championships gold medals after reallocation.

Congrats Roger Black, Iwan Thomas, Jamie Baulch, Mark Richardson and Mark Hylton 👏#LondonDL @_Novuna pic.twitter.com/VY7JwzdXI1

— British Athletics (@BritAthletics) July 19, 2025