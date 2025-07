Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής αρωγής, ο Τομ Φλέτσερ, παρότρυνε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας ν’ αποτιμήσει εάν και κατά πόσον το Ισραήλ τηρεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας, θυμίζοντας πως η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο γίνεται ολοένα πιο καταστροφική (στη φωτογραφία του Reuters/Jeenah Moon, επάνω, ο Τομ Φλέτσερ απευθύνεται στο ΣΑ του ΟΗΕ).

«Το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, είναι υποχρεωμένο να εγγυάται ότι ο κόσμος έχει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο», τόνισε ο κ. Φλέτσερ απευθυνόμενος στο ΣΑ στη Νέα Υόρκη.

«Αντ’ αυτού, άμαχοι εκτίθενται στον κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού, σε εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, στέρηση της αξιοπρέπειάς τους», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος του οργανισμού μίλησε για δραματικές συνθήκες και επισήμανε πως «δεν μας έχουν απομείνει λέξεις στο λεξιλόγιο» για να περιγραφεί η κατάσταση.

«Τα τρόφιμα τελειώνουν. Αυτοί που πάνε να βρουν φαγητό δέχονται πυρά. Ανθρωποι πεθαίνουν προσπαθώντας να βρουν τροφή για τις οικογένειές τους», επέμεινε.

Ο Τομ Φλέτσερ αναφέρθηκε επίσης σε δηλώσεις μελών της κυβέρνησης του Ισραήλ, που μίλησαν περί εσκεμμένης στέρησης της τροφής από τους Παλαιστίνιους.

«Η χρήση του λιμού αμάχων ως μεθόδου διεξαγωγής πολέμου θα ήταν φυσικά έγκλημα πολέμου», τόνισε.

«Δεν είναι ανάγκη να διαλέξουμε — στην πραγματικότητα δεν πρέπει να διαλέξουμε — ανάμεσα στο ν’ απαιτήσουμε το τέλος του λιμού αμάχων στη Γάζα ή ν’ απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων άνευ όρων. Και πρέπει επίσης ν’ απορρίψουμε τον αντισημιτισμό.

»Πρέπει να τον καταπολεμήσουμε με κάθε ίνα της ύπαρξής μας. Ομως πρέπει επίσης να αξιώσουμε το Ισραήλ να εφαρμόσει τις ίδιες αρχές και τους ίδιους νόμους που ισχύουν για όλα τα άλλα κράτη», συμπλήρωσε ο βρετανός διπλωμάτης.

We hold all parties to the standards of international law.

We don’t have to choose – and we must not choose – between ending the starvation of civilians in #Gaza and demanding the unconditional release of hostages.

My remarks at Security Council: pic.twitter.com/V4TUM1WogF

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 17, 2025