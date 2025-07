«Η απογείωση του Τεντόγλου έρχεται στο Λονδίνο» (vid)

Ο Μίλτος θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Diamond League και το γεγονός αυτό αποτελεί πόλο έλξης για τους Βρετανούς φίλους του κλασικού αθλητισμού.

Οι διοργανωτές δημιούργησαν και video με τον Τεντόγλου το οποία πόσταραν στα social media της διοργάνωσης με την εξής φράση: «Η απογείωση του Τεντόγλου έρχεται στο Λονδίνο»

The Tentoglou takeoff is coming to London 🔥#LondonDL #DiamondLeague @_Novuna pic.twitter.com/NqHugJ7Gsv

— London Athletics Meet (@London_DL) July 15, 2025