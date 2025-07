Φουρνιέ: «Ανυπομονώ να γνωρίσω τον Κώστα Αντετοκούνμπο- Αξεπέραστη η στιγμή της άφιξης για τον Ολυμπιακό»

Ο Εβάν Φουρνιέ στο πλαίσιο των διακοπών του βρήκε ελεύθερο χρόνο και απάντησε στις ερωτήσεις που του έκαναν οι διαδικτυακοί του φίλοι στο Twitter.

Ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από τις αγαπημένες του στιγμές είναι αυτή της άφιξης του στο αεροδρόμιο για τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ο Γάλλος γκαρντ αποκάλυψε ότι ξεχωρίζει στην κουλτούρα του Ολυμπιακού το στοιχείο της αφοσίωσης, ενώ σε ερώτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να πει την γνώμη του για τον αδερφό του, Κώστα, ο Φουρνιέ απάντησε ότι ανυπομονεί να τον γνωρίσει.

What do you think of the new addition Kos to Kos? 👀 https://t.co/UKJz4jAo9G

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 13, 2025