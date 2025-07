Η αινιγματική ανάρτηση του Φουρνιέ: «Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις διακοπές του μετά το τέλος της σεζόν του Ολυμπιακού στην οποία οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Σούπερ Καπ, αλλά και το Πρωτάθλημα Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος σταρ είναι αρκετά δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα στο X. O γκαρντ του Ολυμπιακού ανεβάζει συχνά τις προτιμήσεις του σχετικά με το φαγητό ενώ έχει και τρομερή αλληλεπίδραση με τον κόσμο.

Στην τελευταία του ανάρτηση, όμως, ο Εβάν Φουρνιέ ανέφερε: «Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Ποτέ». Όπως είναι φυσικό, αρκετοί αναρωτήθηκαν τι μπορεί να εννοεί ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ αρκετοί φίλοι της ομάδας του Πειραιά απάντησαν κάτω από την ανάρτησή του και ευχήθηκαν όλα να είναι καλά.

Dont take anything for granted. Ever.

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 13, 2025