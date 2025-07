«Ολυμπιακός και Μίτσιτς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία!» – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τον Ολυμπιακό και τον Βασίλιε Μίτσιτς, με τον Ιταλό, Ματέο Αντρεάνι, μάλιστα να τονίζει ότι οι δύο επαφές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση του Σέρβου.

Σε ανάρτηση που έκανε το απόγευμα του Σαββάτου στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Twitter», ο Ματέο Αντρεάνι ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός και ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι κοντά σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο και στο μεγάλο λιμάνι υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σέρβου σούπερ σταρ.

Olympiacos Piraeus and Vasilije Micic are very close to reach an agreement on a three-year contract, source tell me / @BSphere_.

Olympiacos is very confident that the deal will be finalized soon.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 12, 2025