«Η Φενέρμπαχτσε αποσύρει την πρόταση της για τον Μίτσιτς»! (pic)

Το σίριαλ του Βασίλε Μίτσιτς συνεχίζεται με τη Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό να αποσύρει το ενδιαφέρον της για τον Σέρβο γκαρντ.

Συγκεκριμένα ο Τσέμα Ντε Λούκας αναφέρει πως μετά από περισσότερο από έναν μήνα αναμονής και διαπραγματεύσεων, η Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως αποσύρεται οριστικά από την υπόθεση.

Η είδηση ότι η τουρκική ομάδα δεν θα περιμένει άλλο είχε κυκλοφορήσει πριν από μερικές ημέρες, με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα ντε Λούκας να γράφει πριν από λίγο στο Χ ότι αποσύρει οριστικά την προσφορά της.

Η Φενέρ, που είχε καταθέσει μια ιδιαίτερα υψηλή πρόταση στον Σέρβο γκαρντ, δεν κατάφερε να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, οι οποίες φέρονται να αγγίζουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λεφτά ωστόσο που πολύ δύσκολα θα του δώσει κάποιος σύλλογος της Euroleague.

