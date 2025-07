Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει σε μια «θετική σταθερότητα» στις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, με τηλεγράφημα που έστειλε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε ειλικρινή συγχαρητήρια στον αμερικανικό λαό με την ευκαιρία της εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών (…) και να εκφράσετε την υποστήριξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις προσδοκίες του για ενότητα και για την πραγματοποίηση του παραδοσιακού αμερικανικού ονείρου», δηλώνει ο Λαβρόφ στο μήνυμα αυτό, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της ρωσικής διπλωματίας.

«Ελπίζω ότι χάρη στις κοινές προσπάθειές μας, οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας (…) θα έχουν μια θετική σταθερότητα και μια προβλεψιμότητα στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και λαμβάνοντας υπόψη αμοιβαία εθνικά συμφέροντα που έχουν προσδιορισθεί από την ιστορία, τη γεωγραφία και τις ‘πραγματικότητες στο πεδίο’», υπογράμμισε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has sent a congratulatory telegram to US Secretary of State Marco Rubio on the occasion of Independence Day, expressing hope that relations between the two countries will become stable and predictable:https://t.co/BRjMx7ozkW pic.twitter.com/cNhtdro76E

— TASS (@tassagency_en) July 4, 2025