Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επίσημα ο Αθανασίου (pic)

Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο Νίκος Αθανασίου, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ατρόμητο.

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός έπαιζε στον σύλλογο του Περιστερίου από το 2020, καταγράφοντας συνολικά 66 συμμετοχές, με 5 γκολ και 8 ασίστ στο ενεργητικό με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, ενώ επίσης είχε 40 συμμετοχές, με 5 γκολ με τη δεύτερη ομάδα του Ατρομήτου.

Το 2022 είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη Νίκη Βόλου, έχοντας 20 συμμετοχές, με 1 ασίστ. Πλέον, ο Νίκος Αθανασίου θα αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτησή του.

Η σχετική ανάρτηση:

🔴⚪ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καλωσορίζει τον Νίκο Αθανασίου στην ερυθρόλευκη οικογένεια μας! / Nikos Athanasiou welcome to the OLYMPIACOS family!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Athanasiou #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/Svekalb3Ih

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 4, 2025