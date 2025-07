Πρωτοφανείς εικόνες από την Τουρκία… Η Σμύρνη φλέγεται εδώ και μία εβδομάδα. Πυροσβέστες και κάτοικοι δίνουν μάχη με τις φλόγες, που καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμα τους.

Πάνω από 300 εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην Τουρκία από την περασμένη Παρασκευή, εξαιτίας της ακραίας ζέστης, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους.

Six out of nine wildfires in Turkey’s western Izmir province have been contained. Officials say faulty cables may have been to blame for the blazes which killed two people https://t.co/2WtYoRUVGc pic.twitter.com/u7yYCHhKHR

— Reuters (@Reuters) July 4, 2025