Πίτερ Φίλιπς: Πέθανε ο «πατέρας» της βρετανικής ποπ αρτ

Ένας από τους ιδρυτές του βρετανικού κινήματος της ποπ αρτ, ο Άγγλος ζωγράφος Πίτερ Φίλιπς πέθανε σε ηλικία 86 ετών στις 23 Ιουνίου. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση με διαδικτυακή δήλωσή της.

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας το 1939, ο Φίλιπς φοίτησε στο Royal College of Art του Λονδίνου μαζί με τους Ντέιβιντ Χόκνεϊ, Άλεν Τζόουνς και Ρόναλντ Μπρουκς Κιτάζ. Εκεί, έγινε ένας από τους πρωτεργάτες του βρετανικού κινήματος της ποπ αρτ στις δεκαετίες του 1950 και του ’60, το οποίο έκανε αντικείμενο στοιχεία της ποπ κουλτούρας όπως η διαφήμιση, ο σχεδιασμός αυτοκινήτων, τα κόμικς επιστημονικής φαντασίας, οι ταινίες και τα βιβλία, σε μια τολμηρή ώθηση ενάντια (σε αυτό που η ομάδα πίστευε ότι ήταν) ένας ελιτίστικος κόσμος της τέχνης.

O Πίτερ Φίλιπς τοποθετούσε καθημερινές εικόνες της καταναλωτικής κουλτούρας και της μαζικής ψυχαγωγίας στους ζωηρόχρωμους πίνακές του, συχνά με μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Ο καμβάς του 1961 For Men Only – Starring MM and BB, για παράδειγμα, ενσωμάτωσε εικόνες της Μέριλιν Μονρόε και της Μπριζίτ Μπαρντό μαζί με μοντέλα εσωρούχων και αφηρημένα σύμβολα, με ένα κουνέλι να χοροπηδάει ανάμεσά τους. Ο πίνακας περιλαμβάνει κολλαρισμένα στοιχεία από περιοδικά και διαφημίσεις.

Το έργο του εκτέθηκε στην Μπιενάλε του Παρισιού το 1963. Το 1964 συμπεριλήφθηκε στην καθοριστική για την εποχή έκθεση «Nieuwe Realisten» στο Gemeentemuseum της Χάγης, η οποία στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βιέννη και το Βερολίνο. Την ίδια χρονιά, ο Πίτερ Φίλιπς ταξίδεψε επίσης με υποτροφία Harkness στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε για δύο χρόνια και εξέθεσε το έργο του δίπλα στους Αμερικανούς καλλιτέχνες της ποπ Άντι Γουόρχολ, Ρόι Λίχτενσταϊν και Τζέιμς Ρόζενκουιστ.

Με την πάροδο των δεκαετιών, οι πίνακές του συνέχισαν να προβάλλονται μεταξύ παγκόσμιων οργανισμών, ταινιών του BBC και ντοκιμαντέρ. Μια έκθεση του 2002 στην Galleria Civica di Modena στην Ιταλία επανέφερε τον πίνακα War/Game του 1961 του καλλιτέχνη -το κάτω μέρος του οποίου προσαρμόστηκε για το εξώφυλλο του άλμπουμ της δεύτερης κυκλοφορίας Room on Fire (2003) του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes.

Το 2009, ο Φίλιπς ανέλαβε να δημιουργήσει έναν πίνακα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2010, ο οποίος περιείχε πολύχρωμες αφαιρέσεις από μπάλες ποδοσφαίρου εμπνευσμένες από την πρώτη φορά που η Αφρική φιλοξένησε τη διοργάνωση.

Το 2015, ο Πίτερ Φίλιπς μετακόμισε στην Αυστραλία, όπου δημιούργησε ένα στούντιο και μια γκαλερί στο Noosa Hinterland.

Προς τιμήν του, η οικογένειά του συγκεντρώνει επί του παρόντος χρήματα μέσω του GoFundMe για την ίδρυση του Ιδρύματος Peter Phillips, μια πρωτοβουλία που σκοπεύει να προσφέρει υποτροφίες και προγράμματα διαμονής.

*Πηγή: ART News