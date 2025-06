Κόλαση φωτιάς στην Σμύρνη: Εκκενώνονται οικισμοί – Σοκαριστικά βίντεο

Τρομακτικές είναι οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Σμύρνη, όπου έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες 48 ώρες καταστροφικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, έχουν εκκενωθεί μεγάλοι οικισμοί ενώ πολλές περιουσίες έχουν υποστεί ζημιές.

Οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο κατάσβεσης της πυροσβεστικής ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πάνω από 1.000 πυροσβέστες.

Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί μεταβαίνει στην περιοχή για για να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις.

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Gaziemir της Σμύρνης, το αεροδρόμιο Adnan Menderes έκλεισε προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξαιτίας της παρατεταμένης φωτιάς, των επιχειρήσεων κατάσβεσης με αεροσκάφη και των ισχυρών ανέμων, από τις 16:00 και μετά δεν επιτρέπονται απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Σμύρνης.

Κάποιες πτήσεις με προορισμό τη Σμύρνη έχουν ανακατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια, ενώ αναμένεται να επανέλθουν οι πτήσεις στην κανονικότητα μόλις η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο.

Ο περιφερειάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, που βρίσκεται στην περιοχή και συντονίζει τις επιχειρήσεις, δήλωσε: «Εδώ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Τα αεροσκάφη μας έχουν δυνατότητα να ρίξουν έως και 12 τόνους νερό. Όταν η ένταση του ανέμου πέφτει, μπορούν να απογειωθούν και κάποια ελικόπτερα για να συνδράμουν στις ρίψεις. Με τις επίγειες δυνάμεις μας προσπαθούμε να περιορίσουμε τις φλόγες.

