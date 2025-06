«Κεραυνός» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – H Λιόν υποβιβάστηκε λόγω χρεών

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση του υποβιβασμού της Λιόν.

Μια από τις πιο γνωστές γαλλικές ομάδες, έπεσε κατηγορία και θα αγωνίζεται πλέον στη Ligue 2, λόγω χρεών.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης στην Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα, (24/6) την απόφαση του υποβιβασμού της ομάδας λόγω των χρεών που αγγίζουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 OFFICIAL: Olympique Lyon have been relegated to Ligue 2.

The club has the possibility to appeal the decision. pic.twitter.com/T4UKbqYQBV

