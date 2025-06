Αναχώρησε για την Ολλανδία η ΑΕΚ (pics)

Από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Ολλανδία αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (23/6) η ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με το νέο προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς.

Η Ένωση αναχώρησε με 25 παίκτες και ακόμη τέσσερις (Ρότα, Κοϊτά, Στρακόσια και Ζίνι) θα ενταχθούν τις επόμενες μέρες, ενώ Πιερό και Πινέδα είναι άγνωστο πότε θα πάνε Ολλανδία, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Gold Cup με τις εθνικές τους ομάδες.

Εικόνες από την αναχώρηση της ΑΕΚ:

Να σημειωθεί πως, η ΑΕΚ θα δώσει τέσσερα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία και όλα θα γίνουν στις εγκαταστάσεις που θα προπονείται. Αναλυτικά:

Σάββατο 28/6 vs Βέστχοεκ (14:00)

Τετάρτη 2/7 vs Ζούλτε Βάρεγκεμ (19:00)

Κυριακή 6/7 vs Μπέερσχοτ (19:00)

Τετάρτη 9/7 vs Κόρτραϊκ (19:00)

Η αποστολή της ΑΕΚ που ταξίδεψε για Ολλανδία

Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Λαμέλα, Κοϊτά, Ρότα, Τσιλούλης, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Φερνάντες, Λιούμπισιτς, Μήτογλου, Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο, Κοσίδης Χ, Κοσίδης Μ., Περέιρα, Μπαλαμώτης, Γκολφίνος, Χρυσόπουλος, Βαλκάνης, Κολιμάτσης, Αγγελόπουλος, Ζίνι, Μπρινιόλι.