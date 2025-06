Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της σχέσης του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας με νέα ανάρτησή του δηλώνει μετανιωμένος για κάποια από τα βαριά λόγια που εκτόξευσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Μετανιώνω για ορισμένες από τις αναρτήσεις μου σχετικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Πήγαν πολύ μακριά», δήλωσε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

