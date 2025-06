«Η Αλ Χιλάλ θα καταθέσει πρόταση για τον Μπερνάντο Σίλβα» (pic)

Από τη στιγμή που έχασε τον φετινό τίτλο από την Αλ-Ιτιχάντ, η Αλ-Χιλάλ μπήκε αποφασιστικά στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της.

Στο πλαίσιο του νέου της πλάνου, ανέθεσε την τεχνική ηγεσία στον Σιμόνε Ιντσάγκι, προσδοκώντας να του προσφέρει τα κατάλληλα «όπλα», ιδιαίτερα στην επιθετική γραμμή. Στη θέση του κλασικού φορ, ο Βίκτορ Όσιμεν αποτελεί τον πρώτο στόχο.

Ωστόσο, ο Νιγηριανός δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ενδιαφέρει την ομάδα από το Ριάντ. Η Αλ-Χιλάλ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση και για τον Μπερνάρντο Σίλβα σύμφωνα με το «Foot Mercato».

🚨EXCL: 💙🇵🇹 #PL |

❗Al-Hilal have now add Bernardo Silva on top of their list for this summer 💣🇸🇦

💰 No official bid yet@footmercatohttps://t.co/e5vHrsDZUG pic.twitter.com/dgU19R7hEM

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 8, 2025