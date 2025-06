Μπαρτζώκας στους παίκτες: «Σας βγάζω το καπέλο για τα… guts που δείξατε – Ήταν δύσκολο να κερδίσουμε με αυτές τις συνθήκες» (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη στο ΟΑΚΑ για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, έκανε το 2-1 στη σειρά και με νίκη στο ΣΕΦ την Κυριακή πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια αναφορικά με το παιχνίδι, τονίζοντας τους πρέπει να αφήσουν πίσω τον ενθουσιασμό και να πάνε να κερδίσουν το παιχνίδι της Κυριακής (7/6).

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε τον χαρακτήρα και τα… guts που έδειξαν στο ΟΑΚΑ οι παίκτες του, ενώ υπογράμμισε πως ήταν δύσκολο το διπλό «με αυτές τις συνθήκες» που συνάντησαν στην έδρα του Παναθηναϊκού.

«Πρώτα, σας βγάζω το καπέλο για τον χαρακτήρα, για την προσωπικότητα και τα guts που δείξατε. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Δείξαμε τόσες φορές πως έχουμε… έντερα, χαρακτήρα, πως είμαστε ομάδα. Ήταν δύσκολο να κερδίσουμε αυτό το ματς με αυτές τις συνθήκες. Ήρθαμε εδώ και τους νικήσαμε.

Τώρα, σε κάθε δήλωση που κάνετε και ό,τι σκέφτεστε… Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Κανένας πανηγυρισμός. Κανένας ενθουσιασμός, τίποτα. Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή»

🗣️🎩✊🏽 Straight from the heart – the coach spoke.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/tJF6wSLOWw

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 7, 2025