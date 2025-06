«Είναι απίστευτα καλή»: Οι πρώτες αντιδράσεις για την ταινία F1 του Μπραντ Πιτ

Από το 2023, όταν και έγινε γνωστό ότι η νέα ταινία του Τζόζεφ Κοσίνσκι, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, είχε ως θέμα του τον κόσμο της ταχύτητας και την Formula 1, πολλοί ήταν αυτοί που ανυπομονούσαν να δουν το τελικό αποτέλεσμα. Και όχι άδικα.

Βλέπεις, τα περισσότερα φιλμ που έχουν καταπιαστεί με τους αγώνες ταχύτητας, όσο δυνατό καστ κι αν έχουν, όσα λεφτά κ αν έχουν ξοδέψει, δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα σύνορα του «b movies» έως αυτά του «καλτ». Οι πίστες ταχύτητας έχουν αποδειχθεί το αδύναμο σημείο των κινηματογραφικών στούντιο, αποτρέποντας τις περισσότερες να ασχοληθούν με το θέμα.

Αυτό αποφάσισαν να αλλάξουν ο Κοσίνσκι μαζί με τον σεναριογράφο Έχρεν Κρούγκερ. Στο «F1» επενδύθηκαν 300 εκατ. δολάρια, ο σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ φόρεσε τη φόρμα του πιλότου, δίπλα του έβαλαν τον νεαρό και ταλαντούχο Ντάμσον Ίντρις, πρόσθεσαν στην ομάδα παραγωγής τον 7 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον και έκαναν τον σταυρό τους να πάνε όλα καλά.

Και, τουλάχιστον για την ώρα, φαίνεται ότι δικαιώθηκαν. Η ταινία «F1» έκανε μια ειδική προβολή μόνο για τους κριτικούς κινηματογράφου πριν από λίγες ημέρες και οι πρώτες αντιδράσεις είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακές.

Η Τζαζ Τάνγκσεϊ του Variety αποκάλεσε το φιλμ «άψογο», γράφοντας στα social media: «Μια συναρπαστική ματιά στον κόσμο των αγώνων της F1 γεμάτη δράση. Ο ήχος, η μουσική επένδυση και η κινηματογράφηση είναι άψογα. Ο Ντάμσον Ίντρις και ο Μπραντ Πιτ υπέροχοι».

Παρόμοια ήταν και η αντίδραση του Κλέιτον Ντέιβις, ενώ η Μοντ Γκάρετ την αποκάλεσε απίστευτα καλή. «Η αδρεναλίνη, το πάθος, η ιστορία και οι χαρακτήρες την κάνουν απλά εξαιρετική. Φανταστείτε πόσο περισσότερο θα μου άρεσε αν ήμουν και θαυμάστρια της Formula 1».

#F1TheMovie is so freaking good. It has all the adrenaline, heart, pacing, story and character that completely fleshes out this movie into excellence.

I can only imagine how much MORE I would love this movie if I was a fan of F1 racing! 🏎 💨 Maybe I am now?@F1Movie pic.twitter.com/nfXunN0L44

— Maude Garrett (@maudegarrett) June 5, 2025