Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας 61χρονος άνδρας στην Αλάσκα, ο οποίος παρέμεινε παγιδευμένος επί τρεις ώρες μπρούμυτα σε παγωμένο ρυάκι κάτω από έναν βράχο 318 κιλών. Η τύχη αλλά και η ψυχραιμία της συζύγου του τον έσωσαν, ενώ από αυτή την περιπέτεια βγήκε μόνο με λίγα ελαφρά τραύματα.

Διατηρώντας την ψυχραιμία της, η σύζυγός του του κράτησε το κεφάλι του πάνω από το νερό για να μην πνιγεί όσο περίμενε να φτάσουν οι διασώστες. Το ζευγάρι έκανε πεζοπορία κοντά σε έναν απομακρυσμένο παγετώνα νότια του Άνκορατζ, όταν ο βράχος έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας και τον παγίδευσε, αναφέρει το Associated Press.

Η τύχη εξακολούθησε να είναι με το μέρος του καθώς παρότι η περιοχή ήταν απρόσιτη για οχήματα παντός εδάφους, μια εταιρεία τουρισμού με έλκηθρα η οποία δραστηριοποιείται στον παγετώνα άκουσε την κλήση στο 911 (αριθμός έκτακτης ανάγκης) και προσέφερε το ελικόπτερό της για να μεταφέρει εκεί τους διασώστες.

Για να μετακινηθεί ο βράχος χρειάστηκαν τελικά επτά άνδρες και φουσκωτοί αερόσακοι καθώς ο άνδρας έχανε ήδη τις αισθήσεις του.

REMARKABLE RESCUE: It took seven men and inflatable air bags to lift the boulder off the man as he drifted in and out of consciousness. https://t.co/lf19IadLcF pic.twitter.com/YDhZxTVyYD

