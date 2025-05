Ολυμπιακός: Η αποθέωση της UEFA στον Ελ Κααμπί (vid)

Ιστορική επέτειος για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη, τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάκτηση του Conference League επί της Φιορεντίνα στην «OPAP Arena» (29/5/2024).

Κάθε Ολυμπιακός θα θυμάται για πάντα αυτή τη βραδιά και το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 116′.

Ένα γκολ το οποίο δεν ξέχασε ούτε η UEFA, η οποία το δημοσίευσε στα social media. Μια βραδιά-έπος. Ενα γκολ αξέχαστο. Που ανέβασε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ ψηλότερα!

El Kaabi in the 116th minute to secure the trophy ⚽️#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/8Rice6qnZQ

— UEFA Conference League (@Conf_League) May 29, 2025