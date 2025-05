Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ή αναχαίτισαν 112 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ωρών, τα περισσότερα στους αιθέρες νότιων και κεντρικών περιφερειών της χώρας, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη το υπουργείο Αμυνας (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ουκρανικό drone πετάει πάνω από τη ρωσική πόλη Ραζάν).

Συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξετάζουν θραύσματα στο έδαφος

🛸🧚‍♂️💥 Six drones flying towards Moscow have been destroyed, Moscow Mayor Sobyanin claims. Emergency services are working at the site of the drone debris fall. Residents are sharing footage in which explosions and gun fire can be heard, presumably from… pic.twitter.com/ZTz1LQlcnE — LX (@LXSummer1) May 27, 2025

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε από την πλευρά του πως έξι ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν καθώς κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα.

🛸🧚‍♂️💥 Explosions and sirens are heard in Troitsk and Podolsk near Moscow. Meanwhile, Vnukovo and Zhukovsky airports are temporarily closed for takeoff and landing, Rosaviatsia reports. By this minute, 12 drones have already been shot down on approach to… pic.twitter.com/vwbNcJgaqE — LX (@LXSummer1) May 27, 2025

Συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξετάζουν θραύσματα στο έδαφος, κατά τον ίδιο.

«The Defense Ministry’s air defense shot down four drones flying toward Moscow. Emergency services specialists are working at the site of the fallen debris,» Mayor Sobyanin claims. pic.twitter.com/8fZePYtnMW — LX (@LXSummer1) May 27, 2025

Καμία αναφορά για θύματα

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Path of Ukrainian drones in Russia, reaching near Moscow. pic.twitter.com/1KWxe9kbtr — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) May 27, 2025

