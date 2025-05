Ένα σπαγγέτι γουέστερν για τη Γάζα από τους δίδυμους Παλαιστίνιους σκηνοθέτες – «Δεν παραδίνονται ποτέ»

Ξεκινώντας από τον τίτλο του, «Once Upon a Time in Gaza», το γουέστερν των δίδυμων Νάσερ, που έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard, του Φεστιβάλ των Καννών, σχεδιάστηκε πολύ πριν από τη σημερινή ανελέητη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Η ταινία, η οποία βραβεύτηκε με τη καλύτερη σκηνοθεσία στην κατηγορία της, ακολουθεί έναν νεαρό φοιτητή ονόματι Yahya και έναν χαρισματικό έμπορο ναρκωτικών ονόματι Osama, οι οποίοι, ενώ διακινούν ναρκωτικά από ένα εστιατόριο φαλάφελ, αναγκάζονται να αναμετρηθούν με έναν διεφθαρμένο αστυνομικό με μεγάλο εγωισμό.

Το «Once Upon a Time in Gaza» είναι η τρίτη τους ταινία μετά το «Dégradé», που ξεκίνησε από την Εβδομάδα Κριτικών των Καννών το 2015, και το «Gaza Mon Amour», που ήταν η πρόταση της Παλαιστίνης για τα βραβεία Όσκαρ του 2021.

Οι αδελφοί Νάσερ ζουν στη Γαλλία και μιλούν στο Variety για την αντιμετώπιση των τελευταίων τραγικών εξελίξεων στη χώρα τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Once Upon a Time in Gaza»

-Πώς γεννήθηκε αυτή η ταινία;

Ξεκινήσαμε να γράφουμε το σενάριο το 2015 και στη συνέχεια συνεχίσαμε να γράφουμε νέα προσχέδια. Η βασική ιδέα ήταν να απεικονίσουμε τη Γάζα χρησιμοποιώντας το ύφος ενός γουέστερν, αλλά, ταυτόχρονα, να αφηγηθούμε μια ιστορία που θα έδινε στο κοινό την αίσθηση της πραγματικής καθημερινής ζωής των ανθρώπων στη Γάζα μέσα από δύο ή τρεις χαρακτήρες.

-Προφανώς η Γάζα σήμερα δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που φαίνεται στην ταινία. Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

Κάθε ιστορία που λέγεται σήμερα για τη Γάζα είναι «μια φορά κι έναν καιρό», επειδή η Γάζα δεν υπάρχει πλέον. Αλλά όταν επιλέξαμε τον τίτλο, αυτό ήταν πριν από τη γενοκτονία που συμβαίνει τώρα. Εκείνη την εποχή αναρωτιόμασταν πάντα γιατί επιλέξαμε το «Once Upon a Time» για τίτλο. Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, σκεφτήκαμε ότι είναι ένας παγκόσμιος τίτλος: Υπάρχει το «Once Upon a Time in Hollywood», και το «…in the West», και το «…in Anatolia».

Οπότε γιατί όχι και το «Once Upon a Time in Gaza»; Αλλά τώρα, με όσα συμβαίνουν, ο τίτλος είναι ακόμη πιο κατάλληλος. Τώρα υπάρχει ένας λαός που προσπαθεί να επιβιώσει σε μια κατάσταση όπου το μεγαλύτερο μέρος της γης του είναι απλώς ερείπια.

-Η ταινία αφορά βασικά δύο άτομα που διακινούν ναρκωτικά μέσω φαλάφελ. Και μετά υπάρχει ένας διεφθαρμένος αστυνομικός. Υπάρχει κάποιο πολιτικό υπονοούμενο;

Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε σινεμά. Αλλά στη Γάζα, στην Παλαιστίνη γενικότερα, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από την πολιτική γιατί η πολιτική ελέγχει τα πάντα, ελέγχει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκεί. Αλλά στην αρχή προσπαθούσαμε απλώς να κάνουμε μια δυτική ταινία, ένα κομμάτι καθαρού κινηματογράφου. Και γι’ αυτό επιλέξαμε αυτούς τους τρεις χαρακτήρες, ας τους ονομάσουμε τους καλούς, τους κακούς και τους άσχημους.

-Ναι, αλλά εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στη Γάζα αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την ταινία αυτή και να την αποσυμπιέσουμε εντελώς. Η λέξη «Γάζα» αυτές τις μέρες προκαλεί συγκρούσεις. Και βάζετε στην ταινία τη δήλωση του Τραμπ για το σχέδιο «Ριβιέρα της Γάζας», καθώς και περιστασιακές αναφορές στους Ισραηλινούς που βομβαρδίζουν με πυραύλους. Πώς σας φάνηκε να γυρίζετε αυτή την ταινία την ώρα που συνέβαιναν οι τελευταίες τραγικές εξελίξεις στη Γάζα;

Θέλω να σας πω κάτι. Γράφαμε αυτή την ταινία για πολύ καιρό και όταν φτάσαμε σε ένα σημείο που νομίζαμε ότι είχε τελειώσει, αυτό ήταν στις 6 Οκτωβρίου του 2023, ήμασταν τόσο περήφανοι, που αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μικρό πάρτι με δύο στενούς φίλους, ο ένας εκ των οποίων μόλις είχε επιστρέψει από τη Γάζα. Και περάσαμε μια νύχτα μαζί του, λέγοντάς μας απλώς πώς οι άνθρωποι εκεί ήταν πιο δυστυχισμένοι από το συνηθισμένο.

Στη συνέχεια, μετά τις 7 Οκτωβρίου περάσαμε πέντε μήνες πετρωμένοι μπροστά στην τηλεόραση και στο τηλέφωνο με την οικογένειά μας που ζει στα βόρεια της Γάζας. Τότε ξαφνικά αποφασίσαμε: «Εντάξει, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στο σενάριο». Και αποφασίσαμε ότι αυτό που πραγματεύεται η ταινία είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται και ένας λαός που δεν έχει επιλογές, δεν έχει ορίζοντες, δεν έχει όνειρα. Δεν παραδίνονται ποτέ. Συνεχίζουν. Συνεχίζουν τη ζωή τους. Αυτή είναι η πολιτική μέσα στην ταινία. Μιλάμε για τους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MAD Films (@madfilmsofficial_)



*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική Φωτό: Οι σκηνοθέτες Άραμπ και Τάρζαν Νάσερ ποζάρουν κατά τη διάρκεια του photocall για την ταινία «Once Upon a Time in Gaza» που διαγωνίστηκε για την κατηγορία Un Certain Regard στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις Κάννες, Γαλλία, 19 Μαΐου 2025. REUTERS/Benoit Tessier