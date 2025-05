Φρίκη προκαλούν οι αποτρόπαιες πράξεις ενός καπετάνιου από τη Φλόριντα, ο οποίος βασάνιζε δελφίνια, πυροβολώντας ή δηλητηριάζοντάς τα.

Ο 31χρονος Zackery Brandon Barfield επιτίθετο στα ζώα επειδή τον ενοχλούσαν κατά τη διάρκεια ναυλωμένων ψαρευτικών εξορμήσεων. Καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκιση και ένα έτος επιτήρησης. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, άνοιξε πυρ σε τουλάχιστον μία περίπτωση ενώ στο σκάφος βρίσκονταν δύο παιδιά δημοτικού, και σε άλλη, παρουσία περισσότερων από δώδεκα πελατών.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2022 και 2023, όταν ο Barfield εργαζόταν ως καπετάνιος σκαφών στην περιοχή της Πόλης του Παναμά.

Ο 31χρονος όχι μόνο πυροβόλησε πέντε ρινοδέλφινα -σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα- αλλά τάισε δεκάδες άλλα με δηλητηριασμένο δόλωμα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών, επρόκειτο για ψάρια που είχαν εμβαπτιστεί σε τοξική ουσία.

«Γνώριζε τους κανονισμούς που προστατεύουν τα δελφίνια, όμως τα σκότωσε ούτως ή άλλως – μια φορά μπροστά σε παιδιά», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας περιβάλλοντος Adam Gustafson.

Zackery Brandon Barfield opened fire while two elementary school-aged children were on board and, separately, while more than a dozen fishermen were on board boats he operated, prosecutors said. https://t.co/3F9RhkUE2T

— NBC10 Boston (@NBC10Boston) May 25, 2025