Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, επειδή πιστεύει ότι κερδίζει, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που έχουν γνώση της συζήτησης και επικαλείται η Wall Street Journal.

Η παραδοχή αυτή ήταν αυτό που οι Ευρωπαίοι ηγέτες πίστευαν εδώ και καιρό για τον Πούτιν, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το άκουγαν από τον Τραμπ, σχολιάζει το αμερικάνικο μέσο.

Ήταν επίσης αντίθετη με αυτό που ο Τραμπ έχει πει συχνά δημοσίως, ότι δηλαδή πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει πραγματικά την ειρήνη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Exclusive: Trump privately told European leaders that Putin isn’t ready to end the war, which runs counter to what he has said publicly about the Russian leader https://t.co/2UdJlvDr7W

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 22, 2025