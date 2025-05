Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Ρωσία κήρυξε σήμερα τη ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνή Αμνηστία «ανεπιθύμητη οργάνωση», μια κίνηση που απαγορεύει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, εν μέσω καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και οποιασδήποτε επικριτικής φωνής στη χώρα από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Τα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Λονδίνο είναι το κέντρο για την προετοιμασία παγκόσμιων ρωσοφοβικών έργων που χρηματοδοτούνται από συνεργούς του καθεστώτος του Κιέβου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ρώσου εισαγγελέα.

Russain Prosecutor General’s Office has recognized @amnesty as an “undesirable organization.” The agency claims that “the London HQ [of Amnesty International] is a training center for global Russophobic projects paid for by the Kiev regime’s accomplices” pic.twitter.com/TzQIHWtH12

— Mediazona (@mediazona_en) May 19, 2025