Εκλογές Ρουμανία: Ο Μακρόν υποσχέθηκε τη συνεργασία της Γαλλίας με τον νέο πρωθυπουργό Νταν

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη Ρουμανία, υποσχόμενος πως θα ενισχύσει τη σχέση και θα συνεργαστεί μαζί του για να οικοδομηθεί «πιο ισχυρή Ευρώπη».

Malgré les nombreuses tentatives de manipulation, les Roumaines et les Roumains ont fait ce soir le choix de la démocratie, de l’État de droit et de l’Union européenne.

«Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες χειραγώγησης, οι Ρουμάνες και οι Ρουμάνοι έκαναν απόψε την επιλογή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο κ. Μακρόν μέσω X

Πρόσθεσε πως «η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας για να ενισχυθεί η εταιρική σχέση μας και να συνεργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο κυρίαρχη και πιο ανεξάρτητη».



«Ήταν μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση και, ως εκ τούτου, η νίκη ανήκει στον καθένα από εσάς. Σε κάθε Ρουμάνο που πήγε να ψηφίσει, άκουσε τη φωνή του και αγωνίστηκε έτσι για αυτό που πιστεύει, για τη χώρα που θέλει και στην οποία επιθυμεί να ζήσει» ανέφερε ο νέος πρωθυπουργός.

«Από αύριο, ξεκινάμε την ανοικοδόμηση της Ρουμανίας, μιας ενωμένης, ΕΝΤΙΜΗΣ Ρουμανίας, βασισμένης στο σεβασμό του νόμου και όλων των ανθρώπων» δήλωσε.

