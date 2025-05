Την απόφασή της να συνεχίσει το έργο της, εντός και εκτός Ρωσίας, αποκαλύπτοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία. Απαντώντας στην απαγόρευση λειτουργίας της στη Ρωσική Ομοσπονδία, η ΜΚΟ επισημαίνει ότι η απόφαση των ρωσικών αρχών να την κηρύξουν «ανεπιθύμητη», συνιστά απόπειρα φίμωσης κάθε επικριτικής φωνής.

«Αυτή η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της ρωσικής κυβέρνησης να φιμώσει κάθε επικριτική φωνή και να απομονώσει την κοινωνία των πολιτών», αναφέρει η γενική γραμματέας της οργάνωσης, Ανιές Καλαμάρ. «Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να αποκαλύψουμε κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ρωσικές αρχές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Dear supporters, the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation today declared Amnesty International an «undesirable organization». pic.twitter.com/EpE4lgrfeF

— Amnesty International (@amnesty) May 19, 2025